Ya hay nuevas unidades del SUX circulando en Veracruz 

julio 28, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Cuatro de las cinco nuevas unidades adquiridas por el Servicio Urbano de Xalapa (SUX) comenzaron a prestar servicio en la ciudad desde hoy de acuerdo con el presidente de la empresa, Óscar Luis Ceballos Ramírez, quien explicó que la quinta llegará el próximo viernes debido a cuestiones de traslado.



Señaló que estas fueron asignadas a las rutas que cubren la colonia Revolución, Campo de Tiro, la zona de la Universidad Veracruzana (UV) y dos en el centro histórico.



Además, detalló que la tarifa se mantiene en 12 pesos para el público en general y siete pesos para estudiantes y otros usuarios con tarifa preferencial.



Destacó que cada unidad tiene capacidad para transportar a 41 pasajeros y cuenta con equipamiento orientado a facilitar el uso del transporte por parte de personas con discapacidad visual y auditiva.



“Tiene letreros visual en donde menciona la parada y tanto auditivo también para que nos va mencionando cuál es la próxima parada», expuso.



Asimismo, incorporan sistemas de información en lenguaje Braille como parte de las acciones para hacer el transporte más incluyente.



“El beneficio yo creo que es para la inclusión a todas las personas, esa es la intención de nosotros, que sea algo inclusivo, tanto para las personas con discapacidad visual y auditiva para que puedan tener también una mejora en el transporte.”