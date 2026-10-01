Destacan en la UV el papel de la juventud como agente de cambio social

Destacan en la UV el papel de la juventud como agente de cambio social

octubre 1, 2026

La Maestría en Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV) organizó el conversatorio “Juventudes que transforman”, encuentro dedicado al diálogo y la reflexión colectiva sobre las experiencias, retos e impacto de la participación social de las nuevas generaciones en el entorno actual.

El evento se llevó a cabo en el Auditorio “Gonzalo Aguirre Beltrán”, moderado por Irving Antonio Aguilar Maldonado, alumno de la novena generación de este posgrado, quien destacó el papel de la UV como un espacio abierto para visibilizar las propuestas ciudadanas que emergen desde la comunidad estudiantil y civil.

La jornada convocó a representantes de organizaciones civiles cuya trayectoria se ha caracterizado por la promoción social, la integración comunitaria y la defensa de las causas justas; en sus intervenciones analizaron el potencial de los jóvenes para incidir de manera directa y positiva en la resolución de problemáticas estructurales de la región.

Erika Antonio Blanco, directora de Matraca, expuso que la organización realiza un acompañamiento integral a la niñez y adolescencia trabajadora en el ejercicio de sus derechos fundamentales

Erika Antonio Blanco, directora del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle (Matraca), asociación civil, expuso que desde su fundación (1991) realiza un acompañamiento integral a la niñez y adolescencia trabajadora en el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales.

Detalló que las estrategias de Matraca se articulan mediante cuatro ejes de acción institucional: el programa educativo, el de atención a familias, el enfocado en la niñez trabajadora y de la calle, y las iniciativas de fortalecimiento institucional, buscando con ello un impacto de largo alcance.

Antonio Blanco precisó que la misión central de la asociación consiste en acompañar con dignidad y defender los derechos de niñas, niños y adolescentes trabajadores que no se encuentran en riesgo de calle. Destacó la importancia de prepararlos para una vida independiente, dotándolos de herramientas metodológicas que les permitan trazar y consolidar un plan de vida propio.

Guadalupe Figueroa Marín destacó que Crear en Huatusco es un colectivo juvenil apartidista y autogestivo, con el propósito de identificar problemáticas del municipio y tomar acciones para resolverlas

Al abordar la temática del conversatorio, la activista recordó que el origen de Matraca está íntimamente ligado a la UV, puesto que la asociación surgió por la iniciativa de jóvenes y estudiantes universitarios preocupados por las desigualdades y las difíciles realidades que enfrentaban las infancias trabajadoras en las calles de Xalapa.

Por su parte, Guadalupe Figueroa Marín, fundadora y coordinadora de Crear en Huatusco, destacó que este colectivo juvenil, apartidista y autogestivo nació con el propósito de identificar las problemáticas de su municipio y tomar acciones concretas para resolverlas.

Bajo el lema “De la crítica a la acción”, Figueroa Marín enfatizó que el objetivo no es solo mantener una postura crítica, sino intervenir activamente en su entorno. En ese sentido, celebró la participación del grupo en la mesa “Juventud que transforma”, un espacio que consideró clave para visibilizar su trabajo e inspirar a otros jóvenes a perder el miedo y poner en marcha sus propias iniciativas.

La juventud va más allá de un rango de edad y debe entenderse como un motor de procesos sociales y de convivencia ética, señaló Luis Arturo Acosta Rodríguez, integrante de Mirar Colectivo

En tanto, Luis Arturo Acosta Rodríguez, integrante de Mirar Colectivo, afirmó que la juventud va más allá de un rango de edad y debe entenderse como un motor de procesos sociales y de convivencia ética.

Desde su sede en Xalapa, Mirar Colectivo materializa esta visión mediante el activismo por los derechos de las personas con discapacidad y la alfabetización, enfocándose de manera primordial en la enseñanza del sistema braille. Con estas acciones, sumadas a procesos de sensibilización en sectores tanto públicos como privados, el colectivo aporta soluciones concretas frente a los discursos de odio y exclusión actuales, fomentando espacios de inclusión y responsabilidad ética frente al panorama nacional y mundial.