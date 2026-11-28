Listo el operativo para recibir visitantes en el Cofre de Perote ante posible nevada

Listo el operativo para recibir visitantes en el Cofre de Perote ante posible nevada

noviembre 27, 2026

Guadalupe Osorno Martínez informó que ya está preparado el dispositivo para atender a visitantes; advierte que el acceso podría restringirse si se registran nevadas.

Xalapa, Ver.- Ante el pronóstico de bajas temperaturas y la posibilidad de que se registren nevadas en el Cofre de Perote, la Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que ya se encuentra listo el operativo para atender a los visitantes que acudan a esta zona montañosa.

La titular de la dependencia, Guadalupe Osorno Martínez, explicó que el protocolo contempla tanto la vigilancia de quienes suban a la montaña como el seguimiento para verificar que todas las personas regresen de manera segura.

La funcionaria recomendó ingresar por la ruta de Conejos, debido a que en ese punto se lleva un registro de los visitantes y se supervisa su descenso. Pidió evitar caminos alternos que cuentan con menor vigilancia.

Osorno Martínez señaló que, aunque se esperan lluvias menores o algunas lloviznas, las condiciones de frío hacen indispensable que quienes decidan visitar el Cofre de Perote lleven suficiente ropa de abrigo.

También advirtió que, en caso de registrarse una nevada, el acceso podría ser restringido por seguridad. Las autoridades estarán informando oportunamente sobre las condiciones y la disponibilidad de ingreso al parque.

La secretaria recomendó evitar el ascenso a personas con padecimientos médicos especiales, adultos mayores y familias con niñas y niños muy pequeños, debido a los riesgos que representan las bajas temperaturas y las condiciones de la montaña.

Por otra parte, informó que también se prepara un operativo de seguridad y protección civil para el evento del informe de la gobernadora, ante la llegada de visitantes de distintas regiones del estado.

Finalmente, indicó que cualquier decisión sobre posibles afectaciones a las actividades escolares del lunes dependerá de la evaluación de las condiciones meteorológicas.

Protección Civil llamó a quienes planeen visitar el Cofre de Perote a mantenerse atentos a los avisos oficiales y priorizar su seguridad antes de emprender el ascenso.