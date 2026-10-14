UV y ASF fortalecen formación estudiantil en transparencia y fiscalización

octubre 13, 2026

13/10/2026, Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana (UV) se incorporó al Programa Nacional de Auditoras y Auditores Universitarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mediante la firma de un convenio de colaboración que permitirá capacitar a estudiantes y vincularlos con actividades de fiscalización, transparencia y uso responsable de los recursos públicos.

Al encabezar el evento en Tlaqná, Centro Cultural, con la participación de 15 universidades públicas y autónomas del país, el rector Martín Aguilar Sánchez enfatizó que la transparencia y rendición de cuentas forman parte de las responsabilidades esenciales de toda institución y señaló que los principios éticos deben atravesar la gestión universitaria para prevenir la corrupción y garantizar mayor equidad en la distribución de recursos.

“Una universidad autónoma fortalece su legitimidad cuando demuestra que sus decisiones académicas, administrativas y financieras responden a su misión social y que los recursos públicos se ejercen con responsabilidad y transparencia”, aseguró.

Explicó que por medio del documento suscrito se expresa la voluntad compartida de vincular la fiscalización con la formación universitaria y de afirmar que autonomía, buen gobierno y rendición de cuentas pueden fortalecerse mutuamente.

La UV se incorporó al Programa Nacional de Auditoras y Auditores Universitarios para vincular la formación estudiantil con la fiscalización de los recursos públicos

La UV se incorporó al Programa Nacional de Auditoras y Auditores Universitarios para vincular la formación estudiantil con la fiscalización de los recursos públicos

“La firma de estos convenios con la Auditoría Superior de la Federación constituye una muestra del compromiso de nuestras instituciones con una nueva ciudadanía, una ciudadanía que valore la transparencia, comprenda el sentido de la fiscalización y participe responsablemente en el cuidado de los recursos públicos. Reconozco a las universidades aquí presentes por el fortalecimiento de sus mecanismos de rendición de cuentas y por la enorme labor educativa, científica, cultural y social que realizan en beneficio del país”, dijo.

Al respecto, el auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, instó a las y los jóvenes a participar en el programa, prestar su servicio social, sumarse al análisis del ejercicio de los recursos públicos y conocer las vías institucionales de fiscalización y participación ciudadana.

El rector Martín Aguilar Sánchez subrayó que la autonomía universitaria y el ejercicio responsable de los recursos públicos pueden fortalecerse mutuamente

El rector Martín Aguilar Sánchez subrayó que la autonomía universitaria y el ejercicio responsable de los recursos públicos pueden fortalecerse mutuamente

“No lo podemos hacer solos, para eso necesitamos de fuerza, fuerza que realmente quiera combatir la corrupción y para ello estamos haciendo esta convocatoria donde ustedes puedan ver qué se está haciendo, cuál es la obra pública que se está haciendo en su municipio. Este país no lo puede cambiar una persona, y cuando alguien habla de que vamos a erradicar la corrupción y la impunidad en este país tienen que ser ustedes”, expresó.

Asimismo, manifestó que inicialmente las y los participantes recibirán capacitación en materia de ética, transparencia, fiscalización y mecanismos de participación ciudadana.

Aureliano Hernández Palacios Cardel, auditor superior de la Federación, convocó a las y los jóvenes a participar en actividades de fiscalización y servicio social

Aureliano Hernández Palacios Cardel, auditor superior de la Federación, convocó a las y los jóvenes a participar en actividades de fiscalización y servicio social

Por otra parte, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, acentuó que la firma consolida una alianza de relevancia nacional y reiteró el carácter de las instituciones educativas como espacios fundamentales en la construcción de una cultura de legalidad.

“Las y los estudiantes van a tener la oportunidad de relacionar su formación con procesos institucionales reales, de desarrollar habilidades y de conocer responsabilidades que encontrarán en su ejercicio profesional. Esta experiencia vincula el aprendizaje académico con las necesidades que tienen nuestras sociedades”, indicó al reiterar el papel decisivo de las juventudes en la edificación de instituciones confiables.

Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, resaltó el papel de las universidades en la construcción de una cultura de legalidad

Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la ANUIES, resaltó el papel de las universidades en la construcción de una cultura de legalidad

En representación de las y los estudiantes prestadores de servicio, Paola Nicole Huerta Santamaría, de la Facultad de Estadística e Informática, señaló la importancia de que la comunidad estudiantil participen activamente en la vigilancia del ejercicio de los recursos públicos en las instituciones educativas, para garantizar que su aplicación sea transparente, legal y acorde con los fines establecidos y para fortalecer la autonomía universitaria y la confianza.

Del mismo modo, Andrés Martínez García, estudiante de la Facultad de Letras Españolas, consideró que el programa representa una oportunidad para fortalecer la formación integral, desarrollar capacidades y consolidar una cultura de transparencia, legalidad e integridad, por lo que instó a las y los universitarios a asumir este compromiso con seriedad, imparcialidad y responsabilidad, como agentes de cambio capaces de contribuir al fortalecimiento de sus instituciones.

Los estudiantes Paola Nicole Huerta Santamaría y Andrés Martínez García, destacaron la importancia de la participación estudiantil en la vigilancia del gasto público

Los estudiantes Paola Nicole Huerta Santamaría y Andrés Martínez García, destacaron la importancia de la participación estudiantil en la vigilancia del gasto público

El rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Daniel Alberto Constandse Cortez, afirmó que la firma del convenio representa un compromiso institucional con la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas y resulta imprescindible al recordar que las universidades públicas, además de formar profesionistas y generar conocimiento, tienen la responsabilidad de garantizar que los recursos públicos se ejerzan adecuadamente y se traduzcan en mejores oportunidades para sus comunidades.

A su vez, la rectora de la Universidad de Guanajuato (UG), Claudia Susana Gómez López, enfatizó que la firma constituye una oportunidad para fortalecer la responsabilidad social de las universidades públicas y formar profesionistas comprometidos con el bienestar colectivo y conscientes de sus responsabilidades ciudadanas.

Las rectoras y rectores enfatizaron la responsabilidad de las instituciones públicas en el ejercicio adecuado de los recursos y en la formación de profesionistas éticos y comprometidos con la sociedad

Las rectoras y rectores enfatizaron la responsabilidad de las instituciones públicas en el ejercicio adecuado de los recursos y en la formación de profesionistas éticos y comprometidos con la sociedad

La rectora de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Karla Alejandrina Planter Pérez, apuntó que la labor de auditoría es fundamental para la democracia, al favorecer la transparencia institucional, la rendición de cuentas y la evaluación de los resultados de la gestión pública; por ello, consideró que el programa contribuirá a impulsar una cultura de la no corrupción mediante el fortalecimiento de las instituciones y la colaboración entre las universidades y las instancias fiscalizadoras.

En el encuentro participaron las y los rectores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, María Lilia Cedillo Ramírez; Universidad Autónoma del Carmen, Sandra Martha Laffon Leal; Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca, Farid Acevedo López; Universidad Autónoma de Guerrero, Leticia Jiménez Zamora; Universidad Juárez del Estado de Durango, Ramón García Rivera; Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Octavio Castillo Acosta; Universidad Autónoma del Estado de México, Martha Patricia Zarza Delgado; Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabí Ávila González.

El evento concluyó con una emotiva presentación de los grupos artísticos de la UV

El evento concluyó con una emotiva presentación de los grupos artísticos de la UV

Como representantes, acudieron Enrique Bolado Martínez, secretario Académico de la Universidad de Sonora; Miguel Vélez Téllez, secretario de Finanzas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y Ricardo Ugalde Ramírez, Abogado General de la Universidad Autónoma de Querétaro.

También, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES), José Jafet Noriega Zamudio, funcionarios, funcionarias, vicerrectores, vicerrectoras de la UV, integrantes de la ASF, estudiantado y público en general.