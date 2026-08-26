Dependencia tecnológica rezaga a la robótica humanoide nacional 

agosto 25, 2026

25/08/2026, Xalapa, Ver.- Marco Antonio Negrete Villanueva, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ofreció una conferencia la Universidad Veracruzana (UV) en la que aportó una visión crítica sobre el estado actual de la planeación de movimientos para robots bípedos autónomos y destacó que la falta de proveedores nacionales es el principal obstáculo para el avance en investigaciones.

El responsable del Laboratorio de Investigación en Robótica Avanzada de la UNAM participó en el 2º Encuentro Internacional de Inteligencia Artificial en Xalapa (EIIAX 2026), organizado por el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la UV, y resaltó que a nivel académico y de investigación existe una dependencia crítica del extranjero.

Un androide con extremidades inferiores y forma similar a la nuestra posee ventajas obvias de adaptabilidad espacial

Planteó que la investigación local padece un rezago técnico debido a que en el país no se producen semiconductores, a esta carencia de microchips se suma que tampoco se fabrican servomotores de alta precisión, piezas fundamentales para la movilidad. Esta dependencia tecnológica del exterior impide que la robótica humanoide hecha en nuestro país compita en igualdad de condiciones.

A pesar de las limitaciones materiales, el investigador aseguró que la robótica bípeda posee un enorme potencial teórico en México, y mencionó como argumento principal que los entornos urbanos y laborales actuales están diseñados exclusivamente para humanos. “Un androide con extremidades inferiores y forma similar a la nuestra posee ventajas obvias de adaptabilidad espacial”, indicó.

La robótica humanoide en México tiene potencial, pero se carece de piezas nacionales, señaló el investigador

No obstante, el científico advirtió que replicar la locomoción humana eleva exponencialmente la complejidad del diseño. De acuerdo con su experiencia, el ecosistema científico actual requiere años de desarrollo adicional antes de ver aplicaciones comerciales viables. La prioridad de las agendas de investigación debe centrarse en volver estos sistemas completamente seguros en su práctica diaria.

Para los estudiantes de la UV que planean incursionar en este campo, Negrete Villanueva delineó las competencias curriculares indispensables. En el plano de las ciencias exactas, recomendó un dominio profundo de álgebra, cálculo, geometría analítica y probabilidad.

Estudiantes del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la UV participaron en el 2º Encuentro Internacional de Inteligencia Artificial en Xalapa (EIIAX 2026)

Precisó que estas disciplinas configuran el lenguaje matemático básico para programar el comportamiento autónomo de una máquina; instó a los jóvenes a dominar la esencia de la algorítmica, al mismo tiempo que enfatizó la necesidad de evaluar con rigor la complejidad computacional de cada código desarrollado.

El éxito de un robot autónomo, concluyó, depende de entender con precisión cuándo un algoritmo converge y cuándo falla en tiempo real.

El foro académico congregó a especialistas de diversas instituciones.