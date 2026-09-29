UV concentra debate nacional sobre antropología 

septiembre 28, 2026

La Universidad Veracruzana (UV) es sede de la XXXII Reunión de Mesa Redonda y Congreso de la Sociedad Mexicana de Antropología (SMA), conformado por cinco jornadas en las que especialistas, estudiantes e investigadores de instituciones nacionales y extranjeras analizarán el papel de la antropología frente a los desafíos globales y locales planteados por la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

El evento se desarrolla en la Unidad de Humanidades y contempla cinco mesas plenarias, más de 250 ponencias en áreas como arqueología, antropología física, social y forense, lingüística y etnohistoria; además de presentaciones editoriales, materiales audiovisuales y una exposición de carteles.

La inauguración tuvo lugar en el Auditorio “Jesús Morales Fernández” y estuvo a cargo de Yolanda González Molohua, secretaria de Desarrollo Institucional, en representación del rector Martín Aguilar Sánchez. La acompañaron integrantes de la SMA, autoridades universitarias, investigadores, profesores y estudiantes.

Asistentes al inicio de las actividades de la XXXII Reunión de Mesa Redonda y Congreso de la Sociedad Mexicana de Antropología (SMA)

La funcionaria destacó que la reunión permite dar continuidad a una tradición académica de décadas y abrir nuevas preguntas sobre el papel de la antropología frente a las transformaciones contemporáneas.

Por su parte, Roberto Zenteno Cuevas, titular de la Dirección General de Investigaciones, resaltó que el desarrollo del encuentro en Veracruz no es fortuito, sino que se debe a la riqueza arqueológica, histórica y cultural de la entidad.

Felipe Javier Galán López, director general del Área Académica de Humanidades, enfatizó en la importancia de que la antropología dialogue con los nuevos problemas de la sociedad y las generaciones que actualmente se forman en ella.

A su vez, María de Lourdes Báez Cubero, titular de la SMA, declaró que la reunión es uno de los encuentros académicos de más valor de la antropología mexicana.