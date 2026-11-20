Piden apoyo para Fabián, adolescente de Xalapa que necesita biopsia urgente por tumor cerebral

Piden apoyo para Fabián, adolescente de Xalapa que necesita biopsia urgente por tumor cerebral

noviembre 20, 2026

El procedimiento médico tiene un costo de 180 mil pesos; su familia solicita donaciones para reunir el dinero y determinar el tipo de tumor.

XALAPA, VER.- La familia de Fabián, un adolescente de 13 años, inició una colecta económica para reunir 180 mil pesos que necesita para realizarse una biopsia urgente en el Puerto de Veracruz, luego de que le detectaran un tumor cerebral.

A través de una campaña de apoyo difundida en redes sociales, Tania Mariscal, madre del menor, explicó que su hijo tiene trastorno del espectro autista (TEA) y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), y actualmente enfrenta un problema de salud que requiere atención médica especializada.

De acuerdo con el llamado de ayuda, Fabián tiene un tumor cerebral que abarca los dos hemisferios y que, según la información compartida por su familia, está creciendo rápidamente.

La biopsia es necesaria para determinar qué tipo de tumor tiene y establecer el tratamiento que requiere. Sin embargo, el procedimiento tiene un costo de 180 mil pesos, cantidad que su familia no puede cubrir por cuenta propia.

Por ello, su madre pidió la solidaridad de la población para reunir los recursos económicos y evitar que la falta de dinero retrase la realización del estudio.

“Cualquier ayuda, aunque sea poquita, nos acerca a poder hacerle la biopsia”, señala el mensaje difundido por la familia, que también solicita compartir la campaña para llegar a más personas.

¿Cómo ayudar a Fabián?

Las personas interesadas en contribuir pueden realizar donaciones a la cuenta bancaria publicada en la campaña:

Titular: David Sandoval.

Número de cuenta o tarjeta: 5256 7822 7292 5192.

La familia también pide oraciones por la salud del adolescente y compartir la información entre amigos y familiares para ampliar el alcance de la colecta.

La meta es reunir los 180 mil pesos necesarios para que Fabián pueda realizarse la biopsia y conocer el diagnóstico de su enfermedad.