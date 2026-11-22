noviembre 22, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que asistirá al Congreso del Estado para comparecer como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno el jueves 3 de diciembre, luego de que se cambiara la fecha en que estaba programada.

Y es que, dijo, el 4 de diciembre acompañará a la gobernadora de Tlaxcala. Lorena Cuéllar Cisneros a su informe de gobierno.

Sobre los invitados especiales para acudir al informe de gobierno de ella que se brindará el 28 de noviembre a las 11 de la mañana en la Plaza Lerdo de Xalapa, dijo que están confirmando algunos de ellos.

“Los invitados especiales son los veracruzanos y las veracruzanas, a quienes les tengo que informar en primera; en segundo si invitamos a compañeros gobernadores, funcionarios que nos quieran acompañar”.

Cuestionada en torno a la rispidez que se ha registrado en el marco de las comparecencias de los secretarios de gobierno ante el Congreso del Estado, lo calificó como normal, toda vez que la oposición debe actuar como tal.

“Que bueno que están yendo a las comparecencias, está bien, para que sepan (…) afortunadamente, en Veracruz como dice la canción, ´unas gotas de rocío cayeron en tierra fértil, hoy Veracruz está de moda”, finalizó.