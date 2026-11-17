Presentan en Xalapa Capital Territorial, empresa de inteligencia artificial que ofrecerá atlas de riesgos así como medidas preventivas

Presentan en Xalapa Capital Territorial, empresa de inteligencia artificial que ofrecerá atlas de riesgos así como medidas preventivas

noviembre 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Con el propósito de incorporar herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos y tecnología geoespacial a la administración pública y al sector privado, fue presentada Capital Territorial, una empresa de tecnología e inteligencia territorial que busca desarrollar proyectos de alcance nacional.

Durante una conferencia de prensa, los promotores del proyecto explicaron que la iniciativa reúne a especialistas en tecnología, análisis territorial, geología, relaciones empresariales y asuntos político-electorales, quienes pretenden transformar información técnica y estadística en herramientas digitales que faciliten la toma de decisiones.

Luis Sardiña Salgado ex director de Protección Civil de Xalapa y especialista en el tema, explicó que la empresa pretende colaborar con instituciones gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, además de compañías privadas, organizaciones sociales y personas que requieran estudios especializados.

«No se trata de suplir a nadie, es una empresa de nobleza y del bien común, queremos apoyar y ayudar a las sociedad civil, los gobiernos municipales, estatales, federales. Ellos tienen mucha experiencia en estos procesos», dijo.

Entre sus principales propuestas se encuentran la modernización de los atlas municipales de riesgos, el desarrollo de plataformas para prevenir inundaciones, la digitalización de trámites administrativos y la elaboración de mapas de información territorial y electoral.

Inteligencia artificial y análisis de datos para modernizar gobiernos

Detallaron que Capital Territorial busca reunir distintas disciplinas para desarrollar soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de cada institución.

“Capital Territorial es una empresa que efectivamente trabaja con el sector público y privado. Incorpora los conocimientos de tecnólogos de datos, especialistas en inteligencia artificial, geólogos, especialistas en relaciones comerciales y empresariales y de temas político-electorales”, dijeron.