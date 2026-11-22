noviembre 22, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.-

Ocho perros y dos gatos que fueron víctimas de abandono, maltrato y violencia participaron en una jornada de adopción en Xalapa, donde autoridades municipales y rescatistas unieron esfuerzos para encontrarles una familia responsable.

La actividad fue organizada con el apoyo de la Dirección de Salud Municipal, cuya titular, Vianed Martínez Cabrera, explicó que el objetivo es mejorar las condiciones de vida de los animales rescatados y generar conciencia sobre la importancia de brindarles un trato digno.

En la jornada también participó Elia Sánchez, representante del refugio Hogar 4 Patitas, quien señaló que las agrupaciones rescatistas reciben reportes de abandono y maltrato animal, además de colaborar en el rescate y canalización de perros y gatos que requieren atención.

Explicó que uno de los principales retos es conseguir adoptantes, pues las solicitudes no son constantes, especialmente cuando se trata de perros adultos, de talla grande o que presentan alguna discapacidad o enfermedad.

Dijo que muchas personas prefieren adoptar cachorros, por lo que los animales de mayor edad o tamaño pueden permanecer durante largos periodos en los refugios.

Para garantizar que los ejemplares lleguen a hogares adecuados, las personas interesadas deben llenar un formato de registro, mediante el cual se recaba información de los adoptantes y se permite dar seguimiento a los animales entregados.

Autoridades y rescatistas hicieron un llamado a la población a considerar la adopción responsable y recordar que los animales que han sufrido abandono o maltrato también merecen una segunda oportunidad.