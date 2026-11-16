Ayuntamiento de Xalapa garantiza pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año

Ayuntamiento de Xalapa garantiza pago de aguinaldos y prestaciones de fin de año

noviembre 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa tiene garantizado el pago de aguinaldos y demás prestaciones de fin de año para sus trabajadores, aseguró la alcaldesa Daniela Griego Ceballos, quien descartó dificultades financieras para cumplir con estas obligaciones.

La presidenta municipal explicó que una primera parte del aguinaldo ya fue cubierta durante la primera catorcena de noviembre, mientras que el resto se pagará en diciembre.

“Estamos preparados para diciembre, no va a haber problema. Quizá haya algún ajuste en algún otro gasto, pero en salarios, aguinaldos y eso, no”, afirmó.

Detalló que el gobierno municipal cuenta con una plantilla de alrededor de 4 mil 700 trabajadores, entre personal sindicalizado, de contrato, por honorarios y de confianza.

Griego Ceballos señaló que estos pagos están contemplados en el capítulo 1000 del presupuesto, correspondiente a servicios personales, por lo que los recursos destinados a salarios y prestaciones no pueden utilizarse para otros conceptos.

“Ya está así, está estipulado, se paga en la primera catorcena de noviembre el aguinaldo, lo que nos significó erogar una buena cantidad y entiendo que es por si quieres comprar algo a mejor precio lo puedan hacer”, comentó.

Indicó que actualmente el Ayuntamiento revisa sus cuentas, los compromisos pendientes y los recursos que todavía debe recibir por concepto de participaciones federales y estatales para garantizar un cierre ordenado del ejercicio fiscal.

En ese sentido, explicó que también buscan dejar programados los pagos que deberán realizarse durante los primeros meses del próximo año.

“Quizá haya algún ajuste en algún otro gasto, pero en salarios, no, está garantizado. Estamos revisando cuentas, pendientes por pagar y los ingresos que todavía nos falta que nos deposite Sefiplan, que es la parte más gruesa de participaciones”, abundó.