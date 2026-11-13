La meta es que no haya ni un feminicidio, dice alcaldesa de Xalapa

La meta es que no haya ni un feminicidio, dice alcaldesa de Xalapa

noviembre 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, dio a conocer que trabajan en una estrategia más amplia para evitar que haya feminicidios en la ciudad.

«La meta es que no haya ningún feminicidio y se atiendan las violencias. Un dato importante que dijo la gobernadora es que los feminicidios en Veracruz todos se han detenido el presunto culpable», dijo.

La presidenta municipal fue cuestionada sobre el caso reciente en Xalapa donde la expareja de Danna Itzel, una joven de 23 años, le habría arrebatado la vida, el pasado 7 de noviembre en la colonia Rafael Lucio.

Griego Ceballos explicó que existe un trabajo de todos los días para dar atención a las mujeres que lo requieran.

«Habíamos estado todo el año sin un feminicidio,de hecho comparado con años anteriores y otros municipios Xalapa afortunadamente ha estado bajo y se ha contenido», añadió.

No obstante, reconoció que se trata de una tarea de todos los días y que requiere de la coordinación de las distintas áreas municipales.

«No solo el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, sino del propio DIF, de Sipinna, de la Procuraduría de la Defensa de las niñas y niños», dijo.

En ese sentido, destacó el trabajo de atención que se hace a través de la Línea Violeta que funciona las 24 horas del día así como del programa de Veracruzana Protegida.

«Rondines, talleres, asistencia, tenemos miles de asistencias tanto jurídica como psicológica en el Instituto, en el DIF, en Sipinna justo para la prevención de las violencias contra las mujeres», remarcó.