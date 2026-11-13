Hay buenas expectativas de venta de flor de Nochebuena este año pese a baja de producción

Hay buenas expectativas de venta de flor de Nochebuena este año pese a baja de producción

noviembre 13, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La producción de flores de nochebuena en la región de Xalapa disminuyó este año pues de tener 35 mil plantas en 2025, este año fueron cerca de 25 mil.

Miguel Ángel Contreras Córdoba, representante y propietario de Viveros El Olmo, señaló que pese a esto tienen buenas expectativas de ventas.

«El año pasado fueron arriba de 35 mil plantas y este año bajó un poquito, pero esperamos que las ventas estén muy buenas, porque al final de cuentas la gente es el entusiasmo de la Navidad», expresó.

Detalló que la producción se concentra principalmente en los municipios de Emiliano Zapata, Coatepec, Cosautlán de Carvajal y Xico, donde las condiciones climáticas permiten cultivar distintas variedades y tamaños de esta planta ornamental.

Sobre los precios, detalló que actualmente las nochebuenas de cuatro pulgadas se comercializan en 45 pesos, mientras que las de seis pulgadas, consideradas las más comunes, tienen un costo aproximado de 100 pesos.

Para estas fechas recomendó mantener las plantas protegidas de la exposición excesiva al sol, la lluvia y el viento, ya que estas condiciones pueden deteriorar sus hojas.

Explicó que con cuidados adecuados una nochebuena adquirida durante noviembre o diciembre puede conservar su apariencia ornamental hasta enero o febrero.