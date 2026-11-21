noviembre 21, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa realizó modificaciones a la Ley de Ingresos y al Código Hacendario municipal para establecer condiciones que permitan la gratuidad en el uso de espacios y recintos culturales para actividades artísticas y culturales, informó la presidenta municipal, Daniela Griego Ceballos.

«Si son con carácter cultural, artístico, es gratuito», dijo.

Lo anterior, luego de la polémica generada entre integrantes de grupos culturales por el cobro de un porcentaje de la taquilla en algunos eventos realizados en espacios públicos.

La alcaldesa explicó que las modificaciones contemplan que los eventos de carácter cultural y artístico puedan acceder a la gratuidad, siempre y cuando cumplan con las especificaciones establecidas en la normativa municipal.

Precisó que los cobros se mantienen bajo determinadas condiciones, particularmente cuando las actividades registran una asistencia superior a las 300 personas y contemplan la venta de alimentos y bebidas alcohólicas.

Indicó que los cambios fueron realizados durante este año y actualmente se encuentran en revisión en el Congreso del Estado, por lo que se espera que puedan entrar en vigor una vez concluido el procedimiento correspondiente.