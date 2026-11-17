Xalapa tendrá 10 paradas seguras de Xalapa tendrán botón de pánico y conexión a internet

Xalapa tendrá 10 paradas seguras de Xalapa tendrán botón de pánico y conexión a internet

noviembre 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa dio a conocer que contonúan los trabajos para la construcción de las primeras 10 paradas seguras del transporte público, las cuales contarán con techo, iluminación, botón de pánico y, de ser posible, conexión a internet.

Los primeros trabajos se realizan en las avenidas Ávila Camacho y Los Berros, así como en la zona del Museo de Antropología de Xalapa (MAX).

“Nosotros ya empezamos, estamos empezando en Ávila Camacho, en Los Berros y por el Museo de Antropología, pero ya está todo y hasta el contrato también”, dijo la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.

Detalló que la meta es concluir las obras a finales de este año, aunque algunos trabajos podrían extenderse a principios de 2027, debido a que cuentan con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), cuyo plazo de ejercicio llega hasta marzo.

Detalló que el proyecto contempla un diseño que fue donado al Ayuntamiento y que busca ofrecer espacios más seguros y funcionales para los usuarios del transporte público.

“Va a tener el botón de pánico, que tendría que estar conectado al C2; en el caso de nosotros, al de Xalapa WiFi. Si es posible, estamos viendo con Telmex, dentro de nuestro contrato del servicio de internet, que lo podamos tener en las paradas”, explicó.

Además, se contempla colocar las rutas de los autobuses Atenas y utilizar espacios de las paradas para incorporar obras de artistas xalapeños o creadores que hayan donado alguna pieza.

Griego Ceballos precisó que en esta primera etapa se construirán 10 paradas con infraestructura completa, además de otras que tendrán un diseño más sencillo, debido a las limitaciones de espacio.