noviembre 20, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Xalapa está lista para el inicio de operaciones de los camiones de transporte público Atenas, cuyo arranque fue anunciado por la gobernadora Rocío Nahle García para el próximo 23 de noviembre.

Señaló que ya hay trabajos relacionados con la instalación de paradas sobre la avenida Xalapa, además de que algunas unidades han comenzado a circular por distintas vialidades de la ciudad.

Sobre la posibilidad de que se incorporen más camiones al servicio, señaló que hasta el momento el Ayuntamiento no ha recibido información adicional.

Asimismo, informó que ha mantenido comunicación con representantes de la empresa SUX, quienes también han presentado sus unidades y ya circulan por algunas calles de la capital.

La presidenta municipal consideró que la llegada de nuevas unidades debe representar una oportunidad para modernizar el transporte público y mejorar las condiciones del servicio para los usuarios, por lo que llamó a evitar que se interprete como una competencia entre los prestadores del servicio.

Por el contrario, sostuvo que la incorporación de distintas empresas debe contribuir a complementar las opciones de movilidad y atender las necesidades de transporte de la población xalapeña.

Asimismo, confirmó que el Ayuntamiento recibió una solicitud de integrantes del sector ciclista, quienes presentaron planteamientos para colocar los racks en los autobuses Atenas.

Explicó que ya revisó el documento y lo turnó al área de Desarrollo Urbano, instancia que se encargará de dar seguimiento a las propuestas y establecer comunicación con el Fideicomiso del Transporte, mediante el representante correspondiente.

Aseguró que la petición fue recibida formalmente y que se realizarán las gestiones necesarias para analizar los planteamientos de los ciclistas y determinar las acciones que puedan llevarse a cabo.