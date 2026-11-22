noviembre 22, 2026

Villanueva, Zacatecas, a 21 de noviembre de 2026.- Desde Villanueva, Zacatecas, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la construcción de un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) con capacidad para 10 mil estudiantes y entregó tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra para que ningún joven en la entidad se quede sin el derecho de acceder a la Educación Superior, ya que, puntualizó, la única manera de atender la causa por la que los jóvenes se acercan a un grupo delictivo es otorgándoles educación y una beca.

“¿Saben lo que vamos a hacer en Zacatecas —o ya lo estamos haciendo—? Otra universidad. Estamos construyendo la Universidad Nacional Rosario Castellanos aquí en Zacatecas. Saliendo de aquí vamos a ir a supervisar la construcción que estamos haciendo. Me dice David y Jesús Esteva, que es el de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el secretario, que es como para 3 mil estudiantes, ¿cierto? El gobernador David Monreal calcula que se quedan fuera de la universidad alrededor de 10 mil jóvenes. Entonces, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ese campus, lo vamos a hacer para 10 mil jóvenes, para que nadie se quede sin estudiar la universidad”, expresó.

La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que los gobiernos de la Cuarta Transformación universalizaron la entrega de becas para todas y para todos los estudiantes, primero a nivel preparatoria con la beca Benito Juárez y ya en esta administración con la beca Rita Cetina en secundaria, la beca Rita Cetina para uniformes y útiles de primaria, y ahora con la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de Educación Superior.

“Si durante años no se hubiera abandonado el sistema educativo, no habría la violencia que hay en el país; eso se los puedo asegurar. La única manera de atender la causa por la que jóvenes deciden acercarse a un grupo delictivo es darles educación y darles una beca”, aseguró.

Resaltó que este año 400 mil jóvenes más a nivel nacional se inscribieron a la preparatoria gracias a la beca Rita Cetina.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó la visión de la Presidenta y el respaldo del Poder Legislativo para aprobar 1.3 billones de pesos para educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que incluye un aumento de 187 mil a 190 mil millones de pesos (mdp) para becas; de 3 mil 105 mdp a 3 mil 205 mdp para las Universidades Benito Juárez; y 2 mil mdp más para el mantenimiento de escuelas, con una cobertura del 100 por ciento para este año del programa La Escuela es Nuestra en primarias, secundarias y preparatorias de todo el país.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que en Zacatecas 320 mil 893 estudiantes, desde preescolar hasta universidad, reciben alguna de las Becas para el Bienestar, lo que representa una inversión de 2 mil 142 mdp, y señaló que, además, dicha entidad es una de las cinco donde se otorga la beca Gertrudis Bocanegra para jóvenes universitarios.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, agradeció a la mandataria por impulsar la entrega de becas en la entidad para garantizar el acceso a la educación en todos los niveles; además extendió una felicitación por devolver la dignidad al pueblo de México y convertirse en ejemplo mundial tras su reciente gira por China.

La beneficiaria de la beca Gertrudis Bocanegra, Anelvi Jazmín Jaramillo Pérez, agradeció a la Presidenta por este apoyo que no sólo representa un recurso económico, sino la posibilidad de trasladarse a sus centros de estudio y de práctica para continuar con sus estudios profesionales.