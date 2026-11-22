Desde el Museo de Antropología se dará banderazo al servicio Atenas para Xalapa

Desde el Museo de Antropología se dará banderazo al servicio Atenas para Xalapa

noviembre 22, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Este lunes se da el banderazo de salida para la operación de 60 unidades del Servicio Atenas en la capital del estado, el quinto en la entidad, a cargo de la administración estatal.

El secretario técnico del Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público en Veracruz, Enrique Santos Mendoza refirió que se podrá hacer uso de la aplicación “Apolo Pasajeros”, donde los usuarios podrán acceder a la información de las cinco rutas que habrá en Xalapa y las horas de llegada de cada unidad.

Será la Gobernadora Rocío Nahle García, quien en punto de las 11 de la mañana de este 23 de noviembre, desde el Museo de Antropología, lleva a cabo el arranque de las rutas.

De acuerdo a lo dicho por la mandataria estatal, los primeros días se brindará el servicio de manera gratuita para la población, a fin de que conozcan las unidades y los trayectos.

El costo será el mismo que en los otros servicios Ulúa, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río; Quetzalli en Coatzacoalcos y Minatitlán; Papaloapan en R. Cabada a Cosamaloapan y Totonaco en Poza Rica, de 15 pesos, así como el pase por un día de 40 pesos.

El secretario técnico dijo que los boletos se podrán adquirir a través de una aplicación disponible para Android e IOS, así como se podrá adquirir también una tarjeta de prepago la cual se adquirirá en este inicio de operaciones en la cadena “Fasti”, así como en algunas otras tiendas de conveniencia.

Las rutas serán las siguientes: ruta Valle Real, que pasa por Lázaro Cárdenas, Banderilla; ruta Velódromo que pasa por Adolfo Ruiz Cortínes, SEFIPLAN; ruta Circuito Presidentes, zona universitaria, El Castillo y ruta Valle Real, que pasa por Eron Proal, Colonia Flores Villa.

Se prevén 27 puntos de interconexión para cambiar de unidad y ruta, son 23 puntos de convergencia, así como cuatro centrales o puntos estratégicos que son los siguientes; Valle Real, Hospital Rafael Lucio Macuiltepetl en la ruta 1; en la ruta 4 se conecta con Valle Real, Lázaro Cárdenas Banderilla; la ruta 2 Velódromo, Ruiz Cortínes, SEFIPLAN se conecta con la ruta 3, Circuito Presidentes, zona universitaria, El Castillo.

Y la ruta 3 se conecta con la ruta 5, Circuito Presidentes, zona universitaria, El Castillo, Valle Real, Colonia Arón Proal, Colonia Flores Villa; mientras la ruta 2 se conecta Ruiz Cortínes con SEFIPLAN y la ruta 4, Valle Real, Hospital Rafael Lucio, Macuiltepetl.

Se contará con señalética donde se especificará cuáles son las paradas exclusivamente, así como los puntos de intersección para el cambio de rutas donde el pase por un día permitirá utilizar el servicio en diversos momentos.

En la aplicación se podrán adquirir los boletos, donde se contará con un código QR, así como también se podrá contar con seguimiento en tiempo real respecto al paso de las unidades.

Finalmente, el secretario técnico Enrique Santos, recordó que los autobuses Atenas forman parte de la flotilla de transporte adquirido por la gobernadora Rocío Nahle, junto con los servicios Ulúa, Quetzales, Totonaco y Papaloapan, además que gracias al buen manejo del fideicomiso se adquirirán más unidades en gran parte del estado.