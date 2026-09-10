Marina realiza Ceremonia de Cambio de Mando de Armas de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Veracruz

septiembre 9, 2026

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina, a través de la Primera Región Naval, informa que ayer se llevó a cabo la Ceremonia de Cambio de Mando de Armas de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) de Veracruz, presidida por el Almirante Ramiro Lobato Camacho, Comandante de la Primera Región Naval, en las instalaciones de la Aduana Sur del Recinto Portuario.

Cabe mencionar que este acto de entrega y recepción responde a la rotación permanente del personal de la Secretaría de Marina-Armada de México, con el propósito de dar continuidad al cumplimiento de la misión de la UNAPROP, que es contribuir a la seguridad y protección de las instalaciones portuarias, mediante acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección y control, en coordinación con las autoridades competentes y los actores que participan en las actividades marítimo-portuarias.

Durante la ceremonia, el Capitán de Navío de Infantería de Marina, Francisco Ignacio González del Carmen, realizó la entrega de la Comandancia, con carácter de titular, al Capitán de Fragata del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Miguel Francisco Chan García, con la intervención del Vicealmirante Antonio Ruiz Gómez, Jefe de Estado Mayor de la Primera Región Naval.

Con este acto, la Secretaría de Marina refrenda su compromiso de garantizar la continuidad de las operaciones de las Unidades Navales de Protección Portuaria y fortalecer la seguridad de los recintos portuarios, mediante personal naval profesional, capacitado y comprometido con el cumplimiento de sus atribuciones al servicio de México.