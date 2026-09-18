Marina realiza Ceremonia de Clausura de cursos y fortalece la preparación de su personal naval en Veracruz

septiembre 18, 2026

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, llevó a cabo la Ceremonia de Clausura del Tercer Curso de Capacitación para Oficiales Reclutas de la Armada de México y del Tercer Curso de Disturbios Civiles, impartidos en el Centro de Adiestramiento Regional Número 3, con sede en Las Bajadas, Veracruz, evento fue presidido por el Comandante de la Base Aeronaval de Veracruz, en representación del Comandante de la Primera Región Naval.

Durante cuatro semanas, del 10 de agosto al 11 de septiembre de 2026, un total de 127 discentes participaron en ambos procesos de capacitación: 87 en el Curso de Capacitación para Oficiales Reclutas, de los cuales 59 fueron mujeres y 28 hombres; y 40 en el Curso de Disturbios Civiles, con la participación de 17 mujeres y 23 hombres.

Como parte de la formación integral de los 87 oficiales reclutas, también se impartió el curso “Nuestros Valores, Nuestra Identidad, orientado a complementar su preparación doctrinaria y fortalecer los principios, valores e identidad institucional que rigen su desempeño como integrantes de la Armada de México.

El Curso de Capacitación para Oficiales Reclutas tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos del personal en materia de doctrina naval, valores institucionales, historia de la Armada de México, marco jurídico, derechos humanos, disciplina, seguridad de la información, documentación naval, primeros auxilios, acondicionamiento físico, supervivencia en la mar y procedimientos propios del ámbito naval militar, entre otros aspectos.

Por su parte, el tercer curso de Disturbios Civiles estuvo orientado al desarrollo de competencias del personal de Infantería de Marina para actuar ante situaciones que requieran el restablecimiento del orden, mediante la aplicación de técnicas y procedimientos a nivel sección y compañía, con apego al marco jurídico, los derechos humanos, así como a los principios de igualdad y equidad de género.

A través de estos procesos de capacitación, el personal naval fortaleció sus capacidades físicas, técnicas, doctrinarias y profesionales, bajo los principios de disciplina, responsabilidad, legalidad y respeto a los derechos humanos, elementos indispensables para el cumplimiento de las funciones que les sean encomendadas.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México refrenda su compromiso con la profesionalización y preparación permanente de su personal, fortaleciendo las capacidades institucionales para servir a México y contribuir al cumplimiento de su misión en beneficio de la población.