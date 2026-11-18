noviembre 18, 2026

WASHINGTON.— En un proceso interno celebrado a puerta cerrada, los legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos designaron a Hakeem Jeffries como su líder para el próximo periodo legislativo. Con este respaldo, el congresista por Nueva York se perfila para hacer historia y convertirse en el primer presidente de origen afroestadunidense en ocupar la titularidad de la Cámara baja.

⇒ La decisión de la bancada demócrata, tomada mediante voto secreto, otorga a Jeffries un impulso clave de cara al inicio de las sesiones del nuevo Congreso en enero, colocándolo en una posición de alta relevancia institucional y en la línea de sucesión presidencial.

Votación y negociaciones internas

Hakeem Jeffries obtuvo un respaldo mayoritario de 251 votos en el seno de su partido, aunque enfrentó el voto en contra de 11 legisladores del sector progresista. Estos últimos señalaron que mantienen mesas de diálogo abiertas para asegurar que la agenda del partido en el nuevo Congreso refleje de manera directa las prioridades de sus bases y electores.

A pesar de estas discusiones internas, el bloque demócrata cuenta con una sólida mayoría proyectada de al menos 257 escaños en la Cámara baja, lo que facilita el camino para alcanzar los 218 votos necesarios en el pleno cuando se formalice la elección del presidente de la cámara a principios de año.

Un nuevo capítulo legislativo en Washington

La nominación de Hakeem Jeffries se da en un contexto de renovación para ambas fuerzas políticas en el Capitolio, luego de que los republicanos designaran previamente a sus propios representantes para liderar su bancada. De concretarse su elección en el pleno, el demócrata asumirá una de las posiciones de mayor poder político en Estados Unidos, marcando un precedente histórico en la representación legislativa del país.