Marina informa sobre el auxilio a una persona en inmediaciones del Muelle de Pescadores, Veracruz

Marina informa sobre el auxilio a una persona en inmediaciones del Muelle de Pescadores, Veracruz

septiembre 9, 2026

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto Primera Región Naval, informa que personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) Veracruz, en coordinación con elementos de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana y Policía Naval, brindó apoyo para auxiliar a un ciudadano que se encontraba dentro del agua, en inmediaciones del denominado “Muelle de Pescadores”, a las afueras del Recinto Portuario de Veracruz.

El incidente fue reportado por personal del Departamento de Protección Portuaria de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz (ASIPONAVER), quienes solicitaron apoyo al detectar que una persona permanecía dentro del agua, luego de haber ingresado previamente al mar en la playa Villa del Mar.

Ante esta situación, personal de la UNAPROP Veracruz se trasladó al lugar para brindar apoyo y salvaguardar la integridad del ciudadano y de los elementos que participaban en su auxilio. Al arribar, se estableció coordinación con personal de Protección Civil y cuatro guardavidas, quienes realizaban labores para lograr que la persona saliera del agua de manera segura.

Posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención médica al ciudadano, determinando que presentaba únicamente lesiones leves y un estado de desorientación. Una vez concluida la valoración, fue puesto a disposición de elementos de la Policía Naval para el seguimiento correspondiente.

La Secretaría de Marina destaca que la atención oportuna y la coordinación entre las instituciones participantes permitieron concluir exitosamente este incidente, sin pérdidas humanas, reiterando su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de la población.

Asimismo, se hace un llamado a la ciudadanía a atender en todo momento las indicaciones de los guardavidas y autoridades de Protección Civil, especialmente al ingresar al mar, con el propósito de prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.