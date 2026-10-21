Se activa la Fase de Auxilio del Plan Marina en Coatzacoalcos, Veracruz, ante los efectos del Frente Frío No. 2

Se activa la Fase de Auxilio del Plan Marina en Coatzacoalcos, Veracruz, ante los efectos del Frente Frío No. 2

octubre 20, 2026

Coatzacoalcos, Ver.– La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Tercera Zona Naval, informa que se encuentra activo el Plan Marina en Fase de Auxilio, ante las afectaciones ocasionadas por el paso del Frente Frío número 2 en el sur del estado de Veracruz.

Derivado de la emergencia, se encuentra desplegado personal naval de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE), quienes han proporcionado apoyo en las localidades de Villa Allende, Agua Dulce, Mundo Nuevo, Nanchital y Acayucan, con la evacuación personas donde el nivel de agua rebasa los límites seguros, así como la liberación de vías de comunicación por caída de árboles.

De igual forma se brinda apoyo en domicilios para la remoción de escombros, abastecimiento de agua potable a distintos domicilios de colonias de Coatzacoalcos y apoyo con una motobomba industrial para efectuar desazolve en el municipio de Acayucan.

La Secretaría de Marina exhorta a la comunidad marítima para que atienda los avisos e indicaciones emitidos por la Capitanía de Puerto de Coatzacoalcos, con el propósito de prevenir accidentes y salvaguardar la vida humana en la mar.

Asimismo, hace un atento llamado a toda la comunidad de Coatzacoalcos y municipios aledaños a sumarse a la cultura de la prevención, siguiendo estas indicaciones clave:

No acercarse al malecón, playas ni escolleras durante el evento de Norte.

​Evitar cruzar calles inundadas o arroyos con corriente, ya sea a pie o en vehículos.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales emitidos por Protección Civil, CONAGUA y autoridades locales.

Para la atención de emergencias o solicitudes de apoyo, la población puede comunicarse al número telefónico 800 MARINA 1 (800 627 4621).