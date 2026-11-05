Marina auxilia a seis tripulantes de una embarcación frente a costas de Veracruz

noviembre 4, 2026

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, brindó apoyo a seis tripulantes de una embarcación menor que presentó entrada de agua mientras realizaban actividades de pesca en inmediaciones del área denominada “Chichi Sur”, frente a las costas de Veracruz.

Esta acción se llevó a cabo ayer, luego de que personal naval recibiera un reporte de emergencia que alertaba sobre una embarcación que presentaba una vía de agua en su casco, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda y rescate marítimo.

De manera inmediata, la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Veracruz desplegó una embarcación tipo Defender con personal especializado, a fin de proporcionar el apoyo necesario, mismos que localizaron la embarcación con seis tripulantes adultos a bordo.

Mediante las primeras acciones realizadas por los propios tripulantes, se logró controlar la situación. Asimismo, personal naval realizó la inspección de la embarcación y efectuó las maniobras necesarias para remolcarla hasta la marina “El Dorado”, donde arribaron sin novedad, concluyendo satisfactoriamente las acciones de apoyo.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina refrenda su compromiso de salvaguardar la vida humana en la mar y brindar atención oportuna a quienes se encuentren en situaciones de emergencia, mediante personal capacitado y unidades especializadas, en cumplimiento de su misión de servir a México.