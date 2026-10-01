Marina invita a disfrutar el “Fin de Semana de la Flota” en el marco de los 205 años del nacimiento de la Armada de México

Marina invita a disfrutar el “Fin de Semana de la Flota” en el marco de los 205 años del nacimiento de la Armada de México

septiembre 30, 2026

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina, a través de la Primera Región Naval, se prepara para conmemorar los “205 años del nacimiento de la Armada de México y 202 años de la Promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824”, con el “Fin de Semana de la Flota”, que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre de 2026, en distintos espacios del puerto de Veracruz.

Durante estas jornadas, la población veracruzana y quienes visiten el puerto podrán acercarse a las actividades que la Secretaría de Marina ha preparado para celebrar estas fechas, mediante espacios de convivencia, actividades deportivas, presentaciones musicales y exhibiciones que permitirán conocer más sobre la historia, capacidades y quehacer de la Armada de México.

El viernes 2 de octubre, de 17:00 a 21:00 horas, el Paseo del Marino y el Muelle del Malecón serán sede de diversas actividades, entre ellas módulos institucionales dedicados a la Historia de la Armada, Unidades de Superficie, Infantería de Marina, Aeronáutica Naval, Búsqueda y Rescate, Plan Marina, Educación Naval, Ciencia y Tecnología, Sanidad Naval, Meteorología e Hidrografía y Contrataciones.

Asimismo, se contará con exhibiciones y atracciones para el público, entre ellas un helicóptero tipo MD, sujetas a disponibilidad, además de espacios infantiles, pintacaritas y módulos de alimentos, bebidas y souvenirs.

Como parte de las actividades se tiene contemplado ofrecer un concierto de 19:00 a 20:30 horas con la participación del Mariachi de Marina y el grupo musical “Los Escualos”.

El sábado 3 de octubre, las actividades comenzarán de 07:00 a 10:00 horas con actividades deportivas dirigidas por instructores de la Heroica Escuela Naval Militar en Playa Regatas, organizadas de acuerdo con las edades de los participantes.

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Por la tarde, de 17:00 a 21:00 horas, nuevamente se instalarán en el Paseo del Marino los módulos institucionales, exhibiciones, espacios infantiles y demás actividades de convivencia, además de la presencia de personal uniformado, cadetes y binomios caninos.

La jornada concluirá con el Concierto por el 55 Aniversario de la Banda de Música de la Heroica Escuela Naval Militar y el 40 del grupo “La Pandilla”, programado de 19:00 a 21:00 horas en la Plaza del Heroísmo.

Finalmente, el domingo 4 de octubre, se llevará a cabo la Ceremonia Conmemorativa por los 205 años del nacimiento de la Armada de México y 202 años de la Promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, a las 10:00 horas, en el Faro Venustiano Carranza, en el puerto de Veracruz. Cabe resaltar que durante la ceremonia se llevará a cabo una demostración en la que se pondrá observar una muestra de las capacidades de la institución en la aplicación del Plan Marina y el nuevo concepto operacional que tiene la finalidad de ampliar y sostener el alcance operativo, mantener presencia permanente y actuar de manera anticipada frente a amenazas o actividades que puedan vulnerar la soberanía y el Estado de Derecho.

Posteriormente, se contempla un desfile militar, con recorrido de la Macroplaza del Malecón hacia la Plaza de la Soberanía, como parte de las actividades conmemorativas.

La Secretaría de Marina, a través de la Primera Región Naval, extiende una cordial invitación a las familias veracruzanas y a quienes visiten el puerto para participar y disfrutar de este “Fin de Semana de la Flota”, una celebración que busca fortalecer el vínculo entre la Armada de México y la sociedad, al tiempo que permite compartir parte de su historia, tradiciones y capacidades.