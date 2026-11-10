Marina invita a integrarse al Centro de Réplicas Tecnológicas
noviembre 9, 2026
Veracruz, Ver. – La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, invita a profesionistas, técnicos y personal especializado a participar en el proceso de contratación para integrarse al Centro de Réplicas Tecnológicas, proyecto institucional orientado a producir a escala industrial productos tecnológicos desarrollados por esta Institución.
Este Centro representa un esfuerzo para fortalecer las capacidades tecnológicas e industriales de la Secretaría de Marina, mediante la incorporación de talento humano especializado que contribuya al desarrollo, fabricación y reproducción de soluciones tecnológicas, así como al fortalecimiento de las capacidades de innovación y producción institucional.
Para ello, se requiere personal con los siguientes perfiles:
- Ingeniería
- Industrial
- Ingeniería en Mecatrónica
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Aeronáutica
- Ingeniería Mecánica
- Ingeniería en Sistemas Computacionales
- Licenciatura en Administración
- Licenciatura en Contaduría
- Técnico en Electrónica Naval
- Técnico en Informática Naval
- Técnico en Intendencia Naval
- Técnico en Maquinaria Naval
- Tornero
- Frigorífico
- Fibrero
- Mecánico
- Chofer
- Ajustador
- Oficinista
La Primera Región Naval invita a las personas interesadas a acudir a los módulos ubicados en:
- Av. 16 de septiembre sin número, Colonia Centro, en Antón Lizardo Veracruz, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.
- Calle Mariano Arista #174, esquina Xicoténcatl, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:00. Sábados de 08:00 a 12:00 horas.
Y registrarse en el QR:
¡Forma parte del talento que impulsa la innovación tecnológica de la Secretaría de Marina!