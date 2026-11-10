Marina invita a integrarse al Centro de Réplicas Tecnológicas

noviembre 9, 2026

Veracruz, Ver. – La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, invita a profesionistas, técnicos y personal especializado a participar en el proceso de contratación para integrarse al Centro de Réplicas Tecnológicas, proyecto institucional orientado a producir a escala industrial productos tecnológicos desarrollados por esta Institución.

Este Centro representa un esfuerzo para fortalecer las capacidades tecnológicas e industriales de la Secretaría de Marina, mediante la incorporación de talento humano especializado que contribuya al desarrollo, fabricación y reproducción de soluciones tecnológicas, así como al fortalecimiento de las capacidades de innovación y producción institucional.

Para ello, se requiere personal con los siguientes perfiles:

  • Ingeniería
  • Industrial
  • Ingeniería en Mecatrónica
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Aeronáutica
  • Ingeniería Mecánica
  • Ingeniería en Sistemas Computacionales
  • Licenciatura en Administración
  • Licenciatura en Contaduría
  • Técnico en Electrónica Naval
  • Técnico en Informática Naval
  • Técnico en Intendencia Naval
  • Técnico en Maquinaria Naval
  • Tornero
  • Frigorífico
  • Fibrero
  • Mecánico
  • Chofer
  • Ajustador
  • Oficinista

La Primera Región Naval invita a las personas interesadas a acudir a los módulos ubicados en:

  • Av. 16 de septiembre sin número, Colonia Centro, en Antón Lizardo Veracruz, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.
  • Calle Mariano Arista #174, esquina Xicoténcatl, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:00. Sábados de 08:00 a 12:00 horas.

Y registrarse en el QR:

¡Forma parte del talento que impulsa la innovación tecnológica de la Secretaría de Marina!

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