Marina invita a integrarse al Centro de Réplicas Tecnológicas

noviembre 9, 2026

Veracruz, Ver. – La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, invita a profesionistas, técnicos y personal especializado a participar en el proceso de contratación para integrarse al Centro de Réplicas Tecnológicas, proyecto institucional orientado a producir a escala industrial productos tecnológicos desarrollados por esta Institución.

Este Centro representa un esfuerzo para fortalecer las capacidades tecnológicas e industriales de la Secretaría de Marina, mediante la incorporación de talento humano especializado que contribuya al desarrollo, fabricación y reproducción de soluciones tecnológicas, así como al fortalecimiento de las capacidades de innovación y producción institucional.

Para ello, se requiere personal con los siguientes perfiles:

Ingeniería

Industrial

Ingeniería en Mecatrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Aeronáutica

Ingeniería Mecánica

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Contaduría

Técnico en Electrónica Naval

Técnico en Informática Naval

Técnico en Intendencia Naval

Técnico en Maquinaria Naval

Tornero

Frigorífico

Fibrero

Mecánico

Chofer

Ajustador

Oficinista

La Primera Región Naval invita a las personas interesadas a acudir a los módulos ubicados en:

Av. 16 de septiembre sin número, Colonia Centro, en Antón Lizardo Veracruz, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas.

Calle Mariano Arista #174, esquina Xicoténcatl, de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 16:00. Sábados de 08:00 a 12:00 horas.

Y registrarse en el QR:

¡Forma parte del talento que impulsa la innovación tecnológica de la Secretaría de Marina!