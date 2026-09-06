Marina brinda apoyo ante colisión e incendio de dos tractocamiones en inmediaciones del Recinto Portuario de Veracruz

septiembre 6, 2026

Veracruz, Ver.- La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, por conducto de la Primera Región Naval, informa que ayer, personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) Veracruz brindó apoyo ante un incidente registrado en el kilómetro 13.5 del boulevard portuario que comunica al recinto portuario con la carretera federal Veracruz-Xalapa, donde se suscitó una colisión entre dos tractocamiones, que ocasionó daños materiales y un incendio.

En atención a una solicitud del Departamento de Protección Portuaria de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Veracruz, se desplegó personal de la Fuerza de Reacción Inmediata de la UNAPROP, con el objetivo de recabar información y establecer seguridad perimetral en el lugar de los hechos.

A su arribo, personal naval constató que las labores de atención del accidente ya se encontraban en proceso, por lo que se estableció seguridad perimetral y se efectuaron coordinaciones con el personal competente.

Personal de Bomberos y una ambulancia de la ASIPONA proporcionaron los primeros auxilios y realizaron la valoración médica de los involucrados. Como resultado, un operador de tractocamión fue trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

El incidente ocasionó daños materiales en ambos tractocamiones, cuyas diligencias quedaron a cargo de las autoridades competentes. La circulación vehicular no se vio interrumpida en su totalidad, manteniéndose habilitado un carril para vehículos pequeños mientras se desarrollaban las labores de emergencia.

Una vez que la situación se encontraba bajo control y que no representaba una afectación al nivel de protección del recinto portuario, el personal de la UNAPROP Veracruz concluyó su intervención.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina–Armada de México refrenda su compromiso de contribuir con la seguridad y protección marítima y portuaria, mediante la actuación de sus Unidades Navales de Protección Portuaria con las autoridades y organismos responsables de la atención de emergencias dentro de los recintos portuarios.