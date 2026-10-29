MARINA, SSPC Y FGR DETIENEN A CARLOS “N”, IDENTIFICADO COMO JEFE REGIONAL DE UN GRUPO DELICTIVO EN OAXACA

MARINA, SSPC Y FGR DETIENEN A CARLOS “N”, IDENTIFICADO COMO JEFE REGIONAL DE UN GRUPO DELICTIVO EN OAXACA

octubre 28, 2026

• Su detención es resultado de trabajos coordinados para detener a generadores de violencia y se suma a la de 16 integrantes del grupo delictivo en Veracruz y Oaxaca

• También fue detenida una mujer señalada como operadora logística del grupo delictivo en esa misma zona

Personal de la Secretaría de Marina (Marina), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), detuvo a Carlos “N”, alias “El Semáforo”, “Semo” o “Señor de las Luces”, junto con Ana Gabriela “N”, presuntos integrantes de un grupo delictivo vinculado con secuestros y homicidios, en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Como resultado de labores de recolección y análisis de información, inteligencia naval y de la coordinación de la AIC con el área de operaciones especializadas de Marina, se detuvo a Carlos “N”, presunto jefe regional de un grupo delictivo relacionado con actividades delincuenciales en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como en los límites con Oaxaca. Por su parte, Ana Gabriela “N” es señalada como presunta operadora logística del grupo delictivo en esa misma zona.

Cabe mencionar que Carlos “N” ocupa el segundo nivel dentro de la estructura del grupo delictivo al que pertenece y es señalado como supuesto sucesor de Iván “N”, alias “El Tanque”, detenido en Zapopan, Jalisco, el pasado 5 de octubre.

En esta acción se aseguraron sustancias ilícitas, armas y granadas, así como cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble.

El valor estimado de estos bienes asciende a 8 millones 837 mil pesos.

Ambos detenidos fueron trasladados en un helicóptero naval de Tuxtepec, Oaxaca, a la Base Aeronaval de Veracruz, para posteriormente ser llevados en avión a la Ciudad de México y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Estas detenciones forman parte de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia y se suman a las de 16 integrantes de este grupo delictivo.

Con estas acciones, Marina, SSPC, FGR y las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de debilitar las estructuras criminales y fortalecer la seguridad de las familias mexicanas.