Frente frío provocará descenso de temperatura y lluvias en Xalapa: Protección Civil

noviembre 12, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



La llegada de un nuevo frente frío provocará un descenso de temperatura en Xalapa durante las próximas 24 horas, además de lluvias que podrían alcanzar hasta 35 milímetros, informó la directora de Protección Civil municipal, Alma Fuertes Jara.



Explicó que estas condiciones corresponden al comportamiento habitual de la temporada de noviembre; sin embargo, pidió a la población tomar precauciones ante las bajas temperaturas.



“Es una situación habitual para estas alturas de noviembre”, señaló.



Entre las recomendaciones, pidió mantener una buena hidratación, consumir alimentos ricos en vitamina C y abrigarse por capas para conservar el calor corporal.



También llamó a tener cuidado con los sistemas de calefacción dentro de las viviendas, especialmente con chimeneas y braseros, para evitar intoxicaciones por humo.



“Hay que calentar, aislar y así no dura el calorcito para el resto de la noche”, explicó al recomendar apagar el fuego antes de dormir y evitar dejar encendidos aparatos de resistencia durante la noche, debido al riesgo de desperfectos.



Fuertes Jara agregó que, a nivel global, se ha observado un debilitamiento del vórtice polar, fenómeno que podría ocasionar descensos importantes de temperatura en distintas regiones.



No obstante, aclaró que todavía existe incertidumbre sobre su comportamiento y que, por el momento, no se tiene previsto un evento de frío extremo para Xalapa.



“Podríamos tener descensos drásticos de temperatura; sin embargo, todo dentro de lo conocido en la experiencia de años anteriores para nuestra región”, comentó.



Finalmente, indicó que el municipio cuenta con ocho refugios temporales listos para activarse en caso de alguna contingencia, además del albergue de la Aldea Meced, que permanece abierto de manera permanente.