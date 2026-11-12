Sheinbaum descarta reunión con Trump en China; buscaría encuentro en el G20 de Miami

noviembre 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que tenga previsto reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su próxima visita a China para participar en las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y dejó abierta la posibilidad de que el primer encuentro bilateral presencial entre ambos mandatarios se concrete en diciembre, durante la Cumbre del G20 en Miami, Florida, en el encuentro que ha identificado como el de Mar-a-Lago.

En su #MañaneraDelPueblo de este jueves, la mandataria mexicana confirmó su asistencia a la reunión del Grupo de los Veinte (G20), aunque consideró que México debe estar presente para representar sus intereses en uno de los principales espacios de coordinación económica internacional.

Sobre la posibilidad de sostener una reunión cara a cara con Trump, la Presidenta ha dejado claro que no busca precipitarla y que primero espera alcanzar acuerdos en los asuntos pendientes de la relación bilateral.

Sheinbaum recordó que mantiene comunicación frecuente con el mandatario estadounidense y que hasta agosto había sostenido 21 conversaciones telefónicas con él. También destacó que ambos coincidieron durante el Mundial de Futbol de 2026, tanto en el sorteo de grupos como en la final del torneo.

Entre los asuntos que podrían formar parte de la reunión bilateral se encuentran la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los aranceles, la seguridad, la migración y el combate al tráfico de armas.

La Presidenta ha insistido en que México mantendrá una relación de cooperación con Washington, pero sin renunciar a sus principios de soberanía, independencia, integridad territorial, no intervención y no subordinación.

En su conferencia del 28 de octubre, Sheinbaum volvió a referirse a la agenda internacional de noviembre y diciembre, al mencionar expresamente la reunión de Mar-a-Lago y el G20 como parte de los compromisos que su gobierno evaluaba atender.

Mientras tanto, Sheinbaum realizará una visita oficial a Shenzhen, China, del 17 al 19 de noviembre, para participar en las actividades de APEC, sostener una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping y avanzar en los contactos con dirigentes de Canadá, Australia y Vietnam.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que la participación mexicana tendrá un significado especial porque México fue elegido por unanimidad para presidir el mecanismo en 2028 y convertirse en sede de la próxima Cumbre de Líderes.

Como parte de su agenda, la Presidenta tendrá una intervención ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC, integrado por más de mil empresarios de las 21 economías participantes, además de participar en la plenaria de líderes.

Ebrard destacó que las economías integrantes del foro representan alrededor del 60 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y el 50 por ciento del comercio global, por lo que la presencia de México permitirá fortalecer sus vínculos comerciales y atraer nuevas inversiones.

El funcionario también señaló que el 52 por ciento de la inversión extranjera directa que recibe México proviene de las economías que integran APEC, lo que confirma la relevancia estratégica de la región para el desarrollo económico nacional.

La agenda de Sheinbaum en China también contempla otros encuentros bilaterales que todavía se encuentran en proceso de confirmación, debido a las limitaciones de tiempo y al interés de distintos gobiernos por dialogar con la mandataria mexicana.