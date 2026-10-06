Persistirán lluvias abundantes en Veracruz por interacción del Frente Frío 1 y formación del Disturbio 92L: PC

octubre 6, 2026

Permanece activa la Alerta Gris; 25 municipios reportan afectaciones.

Xalapa, Ver., lunes 5 de octubre de 2026.- Las lluvias abundantes persistirán durante los próximos días en el norte y centro de Veracruz debido a la interacción del Frente Frío 1 con una vaguada en el Golfo de México, por lo que la Secretaría de Protección Civil (SPC) mantiene vigilancia sobre la formación del Disturbio Tropical 92L, que presenta 80 por ciento de probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en los próximos siete días.

En sesión del Comité Estatal de Emergencias, se informó que el sistema presenta una posible trayectoria hacia el oeste y noreste del Golfo de México, por lo que podría alejarse de las costas veracruzanas después de mitad de semana. No obstante, mantendrá condiciones favorables para lluvias abundantes, principalmente en el norte de la entidad.

A este escenario se suma el ingreso de humedad asociado con el Disturbio Tropical 92E, ubicado en el Pacífico oriental, que favorecerá precipitaciones y escurrimientos en el centro y sur del estado, particularmente desde las partes altas de la Cuenca del Papaloapan hasta la Cuenca del Tonalá.

Ante este panorama, permanece activa la Alerta Gris del Sistema de Alertamiento Temprano de Veracruz (SIATVER), en su Fase de Acción, con equipos de Protección Civil y Seguridad Pública desplegados principalmente en Chicontepec y Pánuco. La SSP mantiene además el Plan Tajín preventivo con 40 elementos, un camión, dos bobcat y una cocina móvil.

Durante la vigencia de la alerta, 25 municipios del norte y centro han reportado alguna afectación, entre ellas caída de árboles, anegamientos, derrumbes y cortes de comunicación.

En Zontecomatlán, caminos anegados afectan el acceso a las localidades de Barrio Tepetlaco, Barrio Tecuapa, Barrio Tenexaco y Barrio Jlilicuatla, así como la evacuación preventiva de 60 personas de Tzitzapollo ante el riesgo de deslizamientos. Para su atención, se habilitaron los Refugios Temporales en la Escuela Primaria de la localidad Esperanza, que permanece activo, y otro en la Plazoleta de Zontecomatlán, ya desactivado.

En Ilamatlán, se reporta afectación en el puente que comunica Xococapa con Zontecomatlán, mientras que el camino de acceso al municipio presenta vados cubiertos de agua, aunque mantiene comunicación terrestre con el estado de Hidalgo. También se atiende un deslave y tres caminos afectados, además de mantener vigilancia en dos puntos de riesgo: la carretera Xoxocapa-cabecera y la localidad de Atempa, debido a los niveles del río.

En Álamo, fue desactivado el Refugio Temporal de Pueblo Nuevo y los niveles de cinco corrientes que habían registrado desbordamientos se reportan a la baja. En Pánuco se verificó el funcionamiento del cárcamo de El Moralillo; mientras que en Atzacan, se atienden 11 viviendas afectadas por anegamientos en la colonia Revolución y la localidad El Jazmín.

El Comité Estatal de Emergencia mantiene el seguimiento de las condiciones meteorológicas y la coordinación con las autoridades municipales para responder ante posibles afectaciones. La población debe consultar los pronósticos en fuentes oficiales, atender las indicaciones de las autoridades y reportar cualquier situación de riesgo al 911.