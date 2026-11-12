Ebrard anuncia inversión de WEG por 250 mdd para expandir sus operaciones en México

Ebrard anuncia inversión de WEG por 250 mdd para expandir sus operaciones en México

noviembre 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La empresa brasileña WEG, especializada en la fabricación de equipos eléctricos e industriales, invertirá 250 millones de dólares en México durante el periodo comprendido entre 2026 y 2030 para instalar una nueva planta en Hidalgo, ampliar sus capacidades de producción y generar dos mil empleos directos y alrededor de cuatro mil indirectos, anunció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El proyecto busca fortalecer la participación de México en la cadena industrial vinculada con la expansión de los centros de datos, la inteligencia artificial y la transformación digital, sectores que requieren infraestructura energética especializada, como generadores, alternadores, motores eléctricos, transformadores y sistemas de distribución de electricidad.

Durante la presentación de la inversión, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Ebrard destacó que la llegada de estos recursos representa una apuesta de largo plazo por el país, debido a que se trata de una compañía internacional que está ampliando sus operaciones en México ante las perspectivas de crecimiento de la actividad industrial y tecnológica.

Explicó que la nueva planta se instalará en Hidalgo y permitirá incrementar en dos mil personas la plantilla laboral de WEG en territorio nacional, que actualmente supera los seis mil trabajadores.

El funcionario señaló que la empresa lleva cerca de 25 años invirtiendo en México y consideró que la decisión de destinar otros 250 millones de dólares constituye una muestra de confianza en las condiciones económicas y las perspectivas de desarrollo del país para las próximas décadas.

“Están invirtiendo para los próximos 20, 30 años, es decir, están asumiendo que México va a seguir creciendo y va a ser un país exitoso los próximos 20, 30 años”, sostuvo Ebrard al agradecer a la compañía haber elegido a México para desarrollar su nuevo proyecto industrial.

Por su parte, Daniel Godinho, vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de WEG, informó que la inversión permitirá generar dos mil empleos directos y aproximadamente cuatro mil indirectos, además de ampliar la capacidad de fabricación de equipos eléctricos estratégicos para atender la creciente demanda internacional.

El directivo explicó que la decisión responde a los cambios tecnológicos que atraviesa el mundo, particularmente por el avance de la digitalización y la inteligencia artificial, cuya expansión requiere instalaciones eléctricas cada vez más robustas, eficientes y confiables.

Advirtió que detrás de cada centro de datos existe una infraestructura energética indispensable para garantizar su funcionamiento, desde generadores y transformadores hasta motores eléctricos, sistemas de distribución y soluciones de automatización.

“La tecnología necesita energía y la energía necesita industria”, expresó Godinho al explicar la oportunidad que representa para WEG participar en el desarrollo de esa infraestructura.

Añadió que la revolución digital apenas comienza y que la compañía pretende contribuir a construir las instalaciones industriales necesarias para responder a las nuevas exigencias tecnológicas.

El vicepresidente global recordó que WEG cuenta actualmente con más de 50 mil colaboradores en el mundo, 69 plantas industriales distribuidas en 18 países y presencia comercial en más de 135 mercados.

En México, donde opera desde hace más de 25 años, dispone de más de seis mil trabajadores, alrededor de 400 ingenieros, cuatro parques industriales y una red de más de 500 distribuidores.

Detalló que la compañía ha invertido aproximadamente 400 millones de dólares en el país durante los últimos años, recursos que le han permitido atender a más de dos mil clientes nacionales y exportar sus productos a más de 30 mercados internacionales.

Godinho atribuyó la continuidad de las inversiones a las condiciones que México ofrece para los negocios, particularmente la seguridad jurídica, el entorno industrial y la disponibilidad de talento especializado.

También reconoció el acompañamiento del gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, así como del gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca, durante las gestiones para concretar el proyecto.

La nueva inversión coloca a Hidalgo en los planes de expansión de una compañía dedicada a producir componentes fundamentales para la generación, transformación y distribución de energía, en un momento en que el crecimiento de los centros de datos y la inteligencia artificial está elevando las necesidades de infraestructura eléctrica.

Con este proyecto, WEG busca ampliar su presencia manufacturera en México y fortalecer su participación en una industria estratégica para el desarrollo tecnológico y la actividad económica de los próximos años.