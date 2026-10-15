Entregan 900 apoyos a familias afectadas por lluvias en Xalapa

octubre 15, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. A casi tres semanas de las lluvias del 28 de septiembre, el Ayuntamiento de Xalapa ha entregado alrededor de 900 apoyos a familias afectadas en 40 colonias, donde más de 300 familias resultaron damnificadas, informó la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.



La presidenta municipal señaló que, mediante dos jornadas de entrega de enseres y artículos para el hogar, se ha beneficiado a aproximadamente mil personas; sin embargo, el censo de afectados aún no concluye.



“Estamos terminando nuestros censos para ya saber el universo total de las personas afectadas”, indicó.



Explicó que durante los recorridos realizados después de la contingencia se identificó a personas que no habían sido incluidas inicialmente en los registros o que, por alguna razón, no habían recibido ayuda.



“En 40 colonias que resultaron afectadas, con más de 300 familias, aproximadamente mil personas beneficiadas, y seguimos todavía completando los censos”, expuso.