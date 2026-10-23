Personal de salud realizará acciones de fumigación en zonas afectadas por las lluvias 

octubre 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Mariela Hernández García indicó que una vez que el temporal lluvioso de tregua se iniciará con el trabajo de fumigación en las zonas que sufrieron inundaciones y anegaciones en las regiones norte y sur de la entidad.



Entrevistada, la también directora de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), dijo que actualmente personal sanitario de las diferentes direcciones trabajan en los módulos de atención médica y en los albergues para atender a la población afectada.

“Al parecer ya llegó la calma con el tema de las lluvias y se estará levantando. Ya todos están trabajando, vectores, Riesgos Sanitarios, en coordinación con Protección Civil, se están reportando dónde están las anegaciones para hacer las fumigaciones. Hay todo lo necesario”.

ABASTO DE MEDICAMENTOS

Por otra parte, Hernández García cuestionada en torno al abasto de medicamentos e insumos médicos, dijo que es una responsabilidad del sistema IMSS-Bienestar.



Sin embargo, como Secretaría de Salud se atiende la demanda de faltantes, por lo que se autorizó la adquisición y entrega de medicamento e insumos a los almacenes para que sean repartidos a las unidades médicas.

“En el caso de hospitales de alta especialidad estamos en un porcentaje de alta especialidad entre un 60 y 70 por ciento, pero se está surtiendo lo necesario para que no pare la operatividad”, finalizó.