Banco del Bienestar lanza su propia App

noviembre 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Banco del Bienestar puso en marcha una nueva aplicación móvil que permitirá a los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México realizar transferencias bancarias, enviar y recibir dinero, así como efectuar pagos y cobros digitales mediante códigos QR, sin pagar comisiones y sin necesidad de acudir a una sucursal.

El director general de la institución, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, presentó la herramienta durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó que representa un paso para incorporar a millones de mexicanos a la economía digital, particularmente a quienes viven en comunidades donde no existe presencia de la banca comercial.

La aplicación tiene un alcance proyectado de hasta 43 millones de usuarios y permitirá que los beneficiarios no solamente reciban las pensiones, becas y apoyos gubernamentales, sino que también puedan disponer de sus recursos y utilizarlos para realizar operaciones financieras desde sus teléfonos celulares.

“Ahora también con la nueva aplicación podrán enviar y recibir dinero de forma gratuita, sin comisiones como siempre, realizar transferencias a otras cuentas, enviar dinero utilizando un número celular y también efectuar pagos y cobros digitales mediante código QR”, explicó Lamoyi Bocanegra.

Entre las nuevas funciones se encuentra la posibilidad de transferir recursos utilizando los 16 dígitos de una tarjeta bancaria, los 18 números de una cuenta CLABE interbancaria o los 10 dígitos de un número telefónico.

También podrán escanear códigos QR para pagar en establecimientos comerciales y generar sus propios códigos para recibir pagos, una herramienta que podrá ser utilizada por pequeños negocios y comerciantes. La aplicación emitirá comprobantes y notificaciones de las operaciones realizadas.

Además, permitirá consultar saldos y movimientos en tiempo real, revisar las transacciones del mes en curso y el anterior, así como localizar las sucursales y cajeros automáticos más cercanos, con información sobre sus direcciones, distancias y horarios.

El funcionario subrayó que la nueva aplicación sustituye el esquema anterior, que desde 2022 ofrecía únicamente consultas de saldo y movimientos.

Aquella herramienta alcanzó 18 millones de usuarios y llegó a registrar más de un millón de consultas diarias, lo que contribuyó a reducir las filas y los tiempos de espera en las sucursales.

Lamoyi Bocanegra destacó que la transformación digital ocurre en un contexto de crecimiento de las operaciones del Banco del Bienestar, que durante 2026 habrá atendido a 42.8 millones de beneficiarios y dispersado un billón de pesos, equivalente a un millón de millones de pesos, correspondientes a los programas sociales del gobierno federal.

Actualmente, la institución participa en la entrega directa de recursos de 29 programas para el bienestar, entre ellos las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar, el programa de Madres Trabajadoras, la Beca Universal Rita Cetina, Jóvenes Escribiendo el Futuro y las becas de educación media superior.

También interviene en la dispersión de recursos destinados a educación, salud, alimentación, campo, pesca, vivienda e infraestructura.

El director del banco resaltó que la institución cuenta con más de tres mil 100 sucursales distribuidas en dos mil 705 localidades de mil 972 municipios del país. En más de mil municipios, aseguró, el Banco del Bienestar es la única institución bancaria con presencia.

La operación se complementa con cerca de tres mil cajeros automáticos disponibles las 24 horas, mientras que sus sucursales brindan atención de lunes a viernes, de las 9:00 a las 16:30 horas.

Detalló que diariamente atienden a más de 500 mil personas en sus sucursales y cajeros, además de contar con un centro de atención telefónica que recibe más de 16 mil llamadas y atiende hasta 480 mil consultas de saldo al día.

La institución cuenta con más de siete mil 500 trabajadores encargados de brindar atención a los beneficiarios.

Otro de los aspectos destacados por Lamoyi Bocanegra es que el Banco del Bienestar se convirtió, según afirmó, en el primer banco en alinear sus servicios de pagos digitales a la nueva Ley de Economía Digital y Pagos Digitales y Electrónicos, recientemente publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El desarrollo de la aplicación fue resultado de la coordinación entre el Banco del Bienestar, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México.

La herramienta ya se encuentra disponible gratuitamente en las tiendas de aplicaciones para teléfonos celulares.