Isaías se aleja de Veracruz, pero seguirán las lluvias hasta el domingo

octubre 7, 2026

*Conagua exhorta a la población a mantenerse en alerta por saturacion de suelos e incremento de ríos

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Derivado de que la tormenta tropical Isaías transita hacia el norte, rumbo al estado de Alabama, en Estados Unidos, las lluvias intensas que se esperaban no se presentarán, pero sí se registraran normales en todo el territorio veracruzano, por lo que hay que mantener la vigilancia.

Así lo dio a conocer la jefa del Departamento de Hidrometeorología de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes, quien recordó que la perturbación tropical que se ubicaba en el Golfo de México el día de ayer se intensificó primero a la depresión tropical número 9 y durante la madrugada de hoy a la tormenta tropical Isaías.

Reiteró que este ciclón tropical se mueve hacia el noreste y tomará rumbo al norte, hacia la parte de Alabama, por lo que dejará de repercutir sobre el estado de Veracruz, sin embargo, en lo que resta de la semana no se descartan algunas lluvias puntuales de orden de los 75 a 100 milímetros.

La recomendación es “seguir muy atentos a las lluvias que pudieran presentarse en lo que resta de esta semana, no son lluvias intensas como se habían mencionado debido a que está tormenta tropical Isaías se estaría alejando del territorio veracruzano”.

Llamó a la población a no bajar la guardia en todo el estado, pero principalmente en la zona montañosa central, la parte alta de la Cuenca del Papaloapan, en la región de Los Tuxtlas y la parte baja del Coatzacoalcos y Tonalá.

“La recomendación a la población es continuar muy atentos el día de hoy miércoles y hasta el domingo (…) Seguir muy atentos en torno al comportamiento de los diferentes ríos y arroyos de respuesta rápida”.

En ese sentido, Luna Lagunes destacó que hasta el momento no se tiene reporte de un incremento importante en ninguno de los ríos que transita por el estado de Veracruz, aunque se tuvieron algunos incremento con lluvias de hace dos o tres días, pero sin alcanzar su nivel de desbordamiento.

Finalmente, refirió que el suelo se encuentra muy saturado, por lo que de presentarse más lluvias el resto de la semana ocasionando deslaves o deslizamientos de tierra.