Sheinbaum desestima amenaza de más aranceles de Trump por nuevas caravanas migrantes

noviembre 12, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que su gobierno recurra a medidas de represión contra las caravanas migrantes que avanzan por territorio mexicano, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazara con duplicar los aranceles si no se detiene el desplazamiento de estos grupos hacia Estados Unidos.

La titular del Ejecutivo federal aseguró que México atenderá a las personas migrantes bajo criterios de ayuda humanitaria y respeto a los derechos humanos, además de utilizar la experiencia del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional para acompañarlas, orientarlas e informarles sobre las dificultades que enfrentarán si pretenden llegar a territorio estadounidense.

Durante su conferencia Sheinbaum sostuvo que desde que Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos no ha llegado ninguna caravana migrante hasta la frontera norte de México.

“Desde que llegó el presidente Trump al gobierno, no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte”, afirmó.

La mandataria explicó que las autoridades mexicanas cuentan con experiencia en la atención de estos contingentes, pues durante los últimos dos años han ingresado al país alrededor de 10 caravanas o posiblemente más, por lo que consideró que no se necesita establecer un operativo extraordinario para atender a los grupos que actualmente avanzan por el territorio nacional.

Explicó que, mientras las personas permanecen en las caravanas, el gobierno facilita las condiciones para que reciban atención básica y se respeten sus derechos humanos, al tiempo que se les proporciona información sobre las alternativas que tienen para permanecer en México o regresar de manera segura a sus países de origen.

“Hay mucha experiencia en ello, no requiere una atención especial”, señaló.

Sheinbaum indicó que actualmente se tiene identificada una caravana en Arriaga, Chiapas, que inicialmente estaba integrada por aproximadamente 500 o 600 personas, pero cuyo número se redujo a menos de 100 debido a que algunos de sus integrantes han abandonado el contingente.

La segunda caravana proviene de Honduras y, de acuerdo con la presidenta, recibirá el mismo tratamiento de ayuda humanitaria y atención con respeto a los derechos humanos que los grupos anteriores.

La jefa del Ejecutivo federal también consideró que las autoridades hondureñas deberían participar en la atención de este último contingente, debido a que su desplazamiento comenzó en ese país.

Sobre la participación de las corporaciones de seguridad, Sheinbaum rechazó que la Guardia Nacional sea utilizada para reprimir o ejercer violencia contra los migrantes. Precisó que su intervención consiste en acompañar a los contingentes y proporcionarles información sobre las condiciones migratorias y las posibilidades reales de continuar su recorrido.

Aseguró que las instituciones mexicanas tienen experiencia en este tipo de situaciones y que su actuación no estará orientada a contener violentamente a las personas, sino a brindarles orientación y facilitar una atención ordenada.

La presidenta explicó que uno de los principales mensajes que se transmite a los integrantes de las caravanas es que resulta muy difícil ingresar actualmente a Estados Unidos, por lo que deben conocer que llegar hasta la frontera mexicana no significa que podrán cruzar hacia territorio estadounidense.

“Informamos a la gente que va en la caravana que es muy difícil pasar a Estados Unidos, que si su objetivo es llegar a Estados Unidos, pues no lo van a poder lograr porque no hay esa posibilidad”, expresó.

Ante este escenario, indicó que el gobierno mexicano busca alternativas para que quienes no puedan continuar su trayecto regresen de manera segura a sus países de origen.

Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que algunos migrantes decidan permanecer en México, siempre que cumplan determinadas condiciones y puedan establecerse en algún lugar.

Sheinbaum sostuvo que, en la mayoría de los casos, las personas optan por abandonar las caravanas una vez que reciben información sobre las dificultades para cruzar la frontera con Estados Unidos.

La respuesta de la presidenta ocurre después de la advertencia de Donald Trump sobre un posible incremento de hasta el doble en los aranceles, condicionado a que México detenga el avance de las caravanas migrantes.