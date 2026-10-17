Lluvias por Frente Frío 2 afectan a Álamo y Papantla; alertan por aumento del río Tecolutla

Lluvias por Frente Frío 2 afectan a Álamo y Papantla; alertan por aumento del río Tecolutla

octubre 17, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.Las lluvias asociadas al Frente Frío número 2 provocaron afectaciones en los municipios de Álamo y Papantla, donde se reportan calles inundadas y viviendas con ingreso de agua, informó la Secretaría de Protección Civil de Veracruz.

En Álamo, el desbordamiento del arroyo Ídolo ocasionó afectaciones en calles de las zonas bajas y en viviendas cercanas al río Pantepec. Durante la madrugada se activó un alertamiento preventivo y alrededor de 30 personas acudieron al refugio temporal.

Ante la persistencia de las lluvias, también se determinó suspender las actividades del Festival de la Huasteca.

En Papantla, cuatro localidades presentan afectaciones, con presencia de agua en algunas viviendas. En coordinación con el Ayuntamiento, se activó el Plan Tajín para atender la situación.

Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) notificó que se realizan operaciones de apertura en la presa La Soledad, cuyo escurrimiento llega al río Tecolutla.

De acuerdo con la información difundida por Protección Civil, se espera un incremento moderado en el nivel del afluente, por lo que se mantiene el alertamiento preventivo en las localidades ubicadas en su trayecto, particularmente en los municipios de Espinal, Gutiérrez Zamora y Tecolutla.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.