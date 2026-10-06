Coordinación Nacional de PC alerta por lluvias fuertes en la zona norte de Veracruz 

octubre 6, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Ante el pronóstico de lluvias fuertes en la entidad veracruzana las fuerzas de tarea de los tres órdenes de gobierno han desplegado personal operativo en la zona norte para realizar recorridos y alertamientos a la población susceptible, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil.

A través de un comunicado, las autoridades refirieron que se hacen recorridos permanentes para verificar áreas vulnerables y se hacen perifoneos en comunidades expuestas.



Además se mantienen bajo vigilancia continua los niveles de los ríos de las cuencas de Poza Rica, Álamo y Tecolutla.

“Se han habilitado refugios temporales, coordinando la distribución de insumos alimenticios, de abrigo, limpieza e higiene para las familias que habiten en las regiones con probabilidad de tener efectos”.

La Coordinación Nacional hizo un llamado a la población a mantenerse informada a través de canales institucionales y hacer caso a las indicaciones de las autoridades de protección civil, además de extremar precauciones ante problables encharcamientos, crecidas de ríos y arroyos, deslaves o inundaciones en zonas urbanas y rurales.

Y es que, se pronostican precipitaciones de 150 a 250 milímetros, principalmente en las regiones norte y centro de la entidad, por lo que se desplegó una misión de enlace y coordinación en el estado de Veracruz.

Destacaron que el Sistema Meteorologico Nacional informó que la interacción de dos zonas de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico, una situada en el Golfo de México y otra en el Pacífico Sur mexicano, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste del país y divergencia en altura, originará lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros, principalmente en las regiones norte y centro de la entidad.

Se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en diversas entidades del noreste, oriente, centro, occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán, así como acumulados de intensos a torrenciales en zonas de Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

Finalmente, indicaron que en Veracruz, ya se encuentra activado el Comité Estatal de Emergencias y se instaló de manera permanente el Puesto de Comando en Poza Rica.