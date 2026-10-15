Lluvias pueden dejar hasta 20 horas sin agua a zonas de Xalapa: CMAS

octubre 15, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Las lluvias intensas pueden provocar que algunas zonas de Xalapa permanezcan hasta 20 horas sin servicio de agua potable, debido a que la turbiedad de las fuentes de abastecimiento obliga a detener temporalmente la operación de las presas, advirtió el director general de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), Eric Juárez Valladares.



Explicó que, a diferencia de los tandeos por sequía, los que se presentan durante la temporada de lluvias son imprevistos, pues dependen de las condiciones del agua que llega desde ríos, arroyos y manantiales de la región.



“En la sierra, las fuentes se nos revuelve el agua con las lluvias, baja muy revuelta y tenemos que esperar a que sedimente para poder tratarla y traerla a la ciudad”, señaló.



El funcionario explicó que cuando se registran precipitaciones intensas, la CMAS debe detener la operación de una o varias fuentes de abastecimiento, incluso de manera simultánea, lo que provoca una disminución en los niveles de los tanques y afecta la distribución del agua potable.



“Puede ser que detenga la operación las presas, pero depende de la turbiedad del agua”, indicó al señalar que las interrupciones pueden prolongarse entre 10 y 20 horas.



Entre las zonas que pueden resentir estas afectaciones se encuentran las abastecidas por el medio Pixquiac y Cinco Palos, incluidas colonias del centro, así como algunas áreas del noroeste y suroeste de la ciudad.



También puede verse afectada la zona sur por la suspensión de operaciones del manantial de El Castillo, donde se presenta el mismo problema de turbiedad.