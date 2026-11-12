Pierde Nvidia más de 400 mil mdd en bolsa tras escándalo de espionaje

noviembre 11, 2026

NUEVA YORK.- El gigante de los semiconductores sufre graves consecuencias financieras mundiales. Nvidia perdió más de 400 mil mdd en capitalización bursátil recientemente. El escándalo por presunto espionaje chino hundió las acciones de la empresa tecnológica. El desplome bursátil continuó afectando el mercado de Wall Street durante este martes.

La acción de la compañía cayó 6.81% cotizando exactamente en 166.51 dólares. Este severo retroceso económico ocurrió en Nueva York alrededor de las 17:40 horas. Esta enorme caída provocó que Nvidia perdiera momentáneamente el segundo lugar mundial. La empresa Microsoft superó a la corporación tecnológica por un breve periodo financiero.

Actualmente, ambas compañías registran un valor de mercado cercano a los 4 billones de dólares. Por su parte, Apple mantiene una amplia ventaja superando los 5 billones de dólares. La corporación de semiconductores no ocupaba una posición tan baja en esta clasificación desde 2025.

La crisis estalló cuando el director Jensen Huang reconoció una relación extramarital con una ejecutiva china. Los servicios de inteligencia estadounidenses investigan a la mujer por presunto espionaje internacional. Ante esto, un bufete de abogados de Los Ángeles inició una demanda de acción colectiva. Los inversores acusan a Nvidia por ocultar y minimizar información sobre estos polémicos vínculos.

El analista financiero David Morrison advirtió sobre repercusiones económicas mayores para todo el sector. Este sorpresivo escándalo coincide con fuertes turbulencias para la inteligencia artificial en los mercados globales. Además, la reciente victoria legislativa demócrata anticipa regulaciones gubernamentales más estrictas para los centros de datos.