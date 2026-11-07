Presupuesto 2027: Nahle no tendrá aumento salarial

noviembre 7, 2026

Ajuste será para trabajadores de base y mandos operativos, la nómina incrementará en 4 mil mdp

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García no tendrá un aumento salarial en 2027. El proyecto de Presupuesto de Egresos mantiene en 84 mil 750.53 pesos su percepción mensual neta máxima, la misma cantidad autorizada para 2026.

El congelamiento salarial también se aplicará a secretarios de despacho, subsecretarios y directores generales del Poder Ejecutivo, cuyos ingresos mensuales netos máximos permanecerán sin variaciones durante el próximo ejercicio fiscal, según el proyecto de presupuesto para el 2027 que fue entregado al Congreso de Veracruz y que tendrá que ser aprobado antes de concluir el año.

En contraste, el ajuste salarial se concentra en los niveles operativos, jefaturas y direcciones de área, con incrementos que van de 3.49 a 7.5 por ciento, de acuerdo con el comparativo de los tabuladores de 2026 y 2027.

Los directores de área tendrán un incremento de 3.49 por ciento: su percepción mensual neta máxima pasará de 54 mil 176.61 a 56 mil 67.37 pesos, es decir, mil 890.76 pesos adicionales.

Para los subdirectores, el aumento será de 7.5 por ciento. Su ingreso máximo mensual subirá de 41 mil 933.12 a 45 mil 78.10 pesos, una diferencia de 3 mil 144.98 pesos.

En el caso de los jefes de departamento, el monto pasará de 33 mil 813.12 a 36 mil 349.10 pesos, lo que representa 2 mil 535.98 pesos más al mes de lo que gana en la actualidad.

Los jefes de oficina también tendrán un ajuste de 7.5 por ciento: su percepción máxima aumentará de 25 mil 399.68 a 27 mil 304.66 pesos, una diferencia de mil 904.98 pesos.

Mientras que para analistas y puestos homólogos del nivel operativo 9, el ingreso mensual neto máximo pasará de 22 mil 746.40 a 24 mil 452.38 pesos, es decir, mil 705.98 pesos adicionales.

Servicios personales aumentan 6.2%

Aunque las percepciones de los principales mandos se mantienen sin cambios, el presupuesto del Poder Ejecutivo para el capítulo de Servicios Personales aumenta 6.2 por ciento.

El gasto previsto pasa de 70 mil 760.5 millones de pesos en 2026 a 75 mil 118.1 millones para 2027, lo que representa un incremento de 4 mil 357.6 millones de pesos.

El documento también contempla que las previsiones para los incrementos derivados de las negociaciones sindicales y del magisterio se mantengan en el rubro de Provisiones Salariales y Económicas.

En cuanto a las prestaciones, se conserva la estructura de gratificación de fin de año, equivalente a 40 días de sueldo tabular más 60 días de gratificación extraordinaria, así como 12 días anuales de prima vacacional para el personal con plaza o contrato.