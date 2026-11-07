Compra de libros impresos se mantiene pese al avance de la tecnología

Compra de libros impresos se mantiene pese al avance de la tecnología

noviembre 7, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Pese al crecimiento de las plataformas digitales, los audiolibros y las nuevas herramientas tecnológicas, la compra de libros impresos se mantiene, de acuerdo con libreros.

Héctor Leonel Reyes Mora, integrante de la comisión organizadora de la Feria Xalapeña del Libro 2026 y responsable de su programa cultural dijo que existe una tendencia favorable en las ferias que se realizan en Xalapa.

Señaló que, de acuerdo con la experiencia de los expositores, las ventas han mejorado año con año.

“Tu servidor te puede decir que hay situaciones medias complejas porque, a la vez, hay registros de baja lectura, pero las grandes ferias venden más libros”, dijo.

Por ello, consideró que el interés por el libro impreso permanece e incluso va en aumento.

“Lo que hacemos los libreros que leemos es que platicamos con la gente y descubrimos que hay un interés por la lectura de libro impreso que se sostiene”, expresó.

Dijo que también hay un crecimiento de las ventas de libros a través de redes sociales y de jóvenes que se dedican a esta actividad.

Invitó a la población a visitar la edición 23 de la feria, que permanecerá en el parque Juárez hasta el domingo 15 de noviembre, en horario de 10:00 a 21:00 horas, con una oferta de libros nuevos, usados y de colección, además de actividades culturales.