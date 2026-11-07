Prevén lluvias fuertes en el norte de Veracruz; alertan por deslaves e inundaciones

noviembre 7, 2026

Este día, el frente frío núm. 4, reforzado, se extenderá sobre el norte, noreste y oriente de la República Mexicana, en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical, generará lluvias puntuales intensas en Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste); muy fuertes en Chihuahua (centro y noreste) y Chiapas (este); así como chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, centro, oriente y sureste del territorio nacional. La masa de aire frío asociada al frente, mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste de México. Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero (costa y este), además de lluvias y chubascos en el occidente y sur del país, así como en la península de Yucatán.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del frente frío núm. 4 sobre el noreste de México y de dos vaguadas en altura sobre el noroeste, sur y sureste del país.

Para mayor información consultar:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 07 de noviembre de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Coahuila (noreste), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (centro y noreste) y Chiapas (este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Sinaloa (norte), San Luis Potosí (este), Veracruz (norte), Oaxaca (suroeste) y Guerrero (costa y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 07 de noviembre de 2026:



Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (oeste y costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 07 de noviembre de 2026:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 07 de noviembre de 2026:



Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Puebla.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como el golfo de Tehuantepec.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con bruma y bancos de niebla, y ambiente frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente cálido; cielo medio nublado a nublado con lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México y el Estado de México, acompañados con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 20 a 22 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Península de Baja California: Cielo despejado a parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en Baja California. Cielo medio nublado a nublado con chubascos en Baja California Sur. Por la mañana, ambiente templado a cálido en Baja California Sur; así como ambiente fresco a templado en Baja California, y muy frío a gélido con bancos de niebla en zonas altas del norte de dicho estado. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento del noroeste y oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Baja California y golfo de California; así como viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de la península.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora (este) y Sinaloa (norte); acompañadas con descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Por la mañana, ambiente templado a cálido en Sinaloa; fresco con bancos de niebla en la mayor parte de Sonora y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y templado en sierras de Sonora. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco, y frío con bancos de niebla en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; chubascos con descargas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit. Viento de componente oeste con rachas de hasta 35 km/h en las costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Por la mañana, cielo medio nublado, bancos de niebla en zonas serranas y ambiente fresco, así como frío en zonas serranas de Oaxaca. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (este), y fuertes en Guerrero (costa y este) y Oaxaca (suroeste), acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); y de dirección variable con rachas de hasta 35 km/h en Guerrero.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado a cálido, y fresco a frío en zonas serranas de Veracruz; bancos de niebla en gran parte de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias puntuales intensas en Tamaulipas (noroeste) y lluvias fuertes en Veracruz (norte), acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas; e intervalos de chubascos en Tabasco. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tamaulipas y rachas de hasta 35 km/h en Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente templado a cálido. Durante la tarde, ambiente cálido con lluvias e intervalos de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, acompañados con descargas eléctricas. Viento del noreste con rachas de hasta 40 km/h en la región.

Mesa del Norte: Cielo parcialmente nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales intensas en Coahuila (noreste) y Nuevo León (norte), lluvias muy fuertes en Chihuahua (centro y noreste) y lluvias fuertes en San Luis Potosí (este), acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas; lluvias aisladas en Durango y Zacatecas, y sin lluvia en Aguascalientes. Por la mañana, ambiente fresco, y muy frío a gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango. Bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Durango y Coahuila; viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas; y rachas de hasta 35 km/h en Aguascalientes.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco, con bancos de niebla en zonas. Durante la tarde, ambiente cálido, y templado en zonas altas. Intervalos de chubascos, acompañados con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos; además de lluvias aisladas en Guanajuato. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Puebla; y rachas de 35 km/h en el resto de la región.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Matlapa, S.L.P., 54.0; Abasolo, Tamps., 46.0; Xicotepec, Pue., 37.0; Unión Juárez, Chis., 30.0; Xalapa, Ver., 22.0 y Montemorelos, N.L., 16.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Arriaga, Chis., 37.0; Salina Cruz, Oax., 36.8; Mérida, Yuc., 35.2; Culiacán, Sin., 34.7; Villahermosa, Tab., 34.5; Chetumal, Q. Roo, 34.2; La Paz, B.C.S., 33.9; Acapulco, Gro., 33.3; Ciudad Obregón, Son., 33.0 y Tacubaya, CDMX, 24.4.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 6.0; Colotlán, Jal., 9.4; Pachuca, Hgo., 9.6; Tlaxcala, Tlax., 10.2; Puebla, Pue., 10.8; Durango, Dgo., 11.4; Aguascalientes, Ags., 11.8; Saltillo, Coah., 12.6; Zacatecas, Zac., 12.6 y Tacubaya, CDMX, 13.6.