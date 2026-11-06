Emiten declaratoria de desastre en 33 municipios de Veracruz por lluvias de octubre

Emiten declaratoria de desastre en 33 municipios de Veracruz por lluvias de octubre

noviembre 6, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La gobernadora Norma Rocío Nahle García emitió un Acuerdo mediante el cual se determina una «situación estatal de desastres u otros siniestros» en 33 municipios de Veracruz, debido a las afectaciones provocadas por las lluvias severas registradas del 16 al 23 de octubre.

El documento, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, reconoce las condiciones de riesgo ocasionadas por las precipitaciones, así como por las inundaciones pluviales y fluviales registradas durante ese periodo, y establece un marco de coordinación entre las autoridades competentes para atender sus consecuencias.

La determinación se fundamenta en la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y tiene como propósito facilitar la intervención institucional ante los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos.

Los municipios incluidos en el Acuerdo son Agua Dulce, Álamo Temapache, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Alvarado, Atzalan, Benito Juárez, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Coatepec, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Hidalgotitlán, Huatusco, Huayacocotla, Ilamatlán, Ixhuacán de los Reyes y Jalcomulco.

También están considerados Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Minatitlán, Misantla, Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Naolinco, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Soledad de Doblado, Teocelo, Tlaltetela, Uxpanapa, Zentla, Zongolica y Zontecomatlán de López y Fuentes.