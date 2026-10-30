ROCÍO NAHLE Y ADANELY RODRIGUEZ SUMAN ESFUERZOS CON VIVIENDA PARA EL BIENESTAR EN POZA RICA CON RESPALDO DEL GOBIERNO FEDERAL

ROCÍO NAHLE Y ADANELY RODRIGUEZ SUMAN ESFUERZOS CON VIVIENDA PARA EL BIENESTAR EN POZA RICA CON RESPALDO DEL GOBIERNO FEDERAL

octubre 30, 2026

Poza Rica, Ver., 30 de octubre de 2026.- Con el respaldo del Gobierno del Estado y del Gobierno de México, Poza Rica avanza en las acciones para brindar alternativas de vivienda a las familias que resultaron afectadas por las inundaciones y aquellas que habitan en zonas consideradas de riesgo.

La Presidenta Municipal, Adanely Rodríguez Rodríguez, acompañó a la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, durante la Asamblea Informativa del Programa Vivienda para el Bienestar, realizada en el Gimnasio Municipal Miguel Hidalgo, donde se dieron a conocer los alcances de esta estrategia que contempla la construcción de 3 mil 500 viviendas en la región, con una primera etapa de 2 mil beneficiarios.

Durante el encuentro, la Gobernadora destacó que las familias que viven en zonas de riesgo podrán ser consideradas para un proceso de reubicación, incluso cuando sean propietarias de sus viviendas, priorizando su seguridad y el acceso a condiciones habitacionales adecuadas.

La Presidenta Municipal reconoció la disposición y el acompañamiento de la Gobernadora Rocío Nahle García para atender las necesidades de las familias pozarricenses, particularmente en esta etapa de recuperación, en la que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno resulta fundamental para impulsar soluciones de largo alcance.

El programa, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, contempla atención prioritaria para municipios de la zona norte, entre ellos Poza Rica, mediante mecanismos de selección y financiamiento dirigidos principalmente a personas que no cuentan con vivienda propia ni acceso a créditos hipotecarios tradicionales.

Por su parte, el subdirector de Enlace Social Regional de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Marco Antonio Castañeda Carrillo, explicó los criterios de acceso, mecanismos de financiamiento y etapas del proceso de selección para las personas interesadas en incorporarse al programa.

Asimismo, durante la jornada la Gobernadora Nahle García, destacó que la recuperación de Poza Rica y de la región norte continúa con acciones de infraestructura hidráulica, rehabilitación de drenajes, respaldo a emprendedores y proyectos estratégicos para fortalecer la movilidad y reactivar la actividad económica.

En esta asamblea también estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil; el delegado de los Programas para el Bienestar en Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín; así como representantes de los poderes Legislativo federal y estatal y autoridades municipales de la región.

El Gobierno de Poza Rica reconoce el respaldo de la Gobernadora Rocío Nahle García destacando la importancia del trabajo coordinado con los gobiernos estatal y federal para que los programas y acciones de recuperación se traduzcan en mejores condiciones de vida, seguridad y bienestar para las familias.