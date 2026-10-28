Veracruz alista plantillas de 61 hospitales para contratación de personal médico: Gobernadora

octubre 27, 2026

Misantla, Ver., martes 27 de octubre de 2026.- Veracruz prevé convertirse en el primer estado en entregar al IMSS Bienestar un diagnóstico integral de las plantillas laborales de sus 61 hospitales, para identificar las necesidades de personal médico y especialistas, ante la próxima convocatoria de contratación anunciada por el Gobierno federal.

Durante la supervisión del Hospital General de Misantla, el número 36 de su recorrido por la red hospitalaria, la gobernadora Rocío Nahle García informó que convocará a los directores de las unidades médicas para integrar un registro de vacantes y necesidades de personal, así como de la situación de residentes e internos.

Acompañada por el coordinador estatal del IMSS Bienestar, Roberto Ramos Alor, y el director, Andrés Ledesma Infante, dio seguimiento al proyecto del nuevo hospital de Misantla, cuyo terreno se encuentra en proceso de revisión técnica y regularización para su autorización, con miras a su inauguración en junio de 2028.

En materia de abasto, informó al personal de salud sobre el desarrollo de una plataforma vinculada al Sistema de Abasto, Consumo y Administración de Insumos (SACIA), que permitirá identificar faltantes y excedentes de medicamentos, facilitar su redistribución y gestionar compras a través de los Servicios de Salud de Veracruz cuando no exista disponibilidad.

De manera complementaria, anunció la construcción de almacenes para el resguardo y organización de medicamentos y material de curación.

Igualmente, informó que los servicios de alimentación y lavandería hospitalaria, actualmente subrogados, serán incorporados paulatinamente a LIMPIAVER, bajo el esquema aplicado en los servicios de limpieza, con capacitación y permanencia del personal que desempeña estas funciones.

El Hospital General de Misantla cuenta con 29 años de servicio, 38 camas censables y especialidades en ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía general y traumatología. Además, brinda atención a pacientes de 17 centros de salud.

En la supervisión participaron la jefa de Administración y Finanzas de la Delegación del IMSS Bienestar en Veracruz, Sofía del Carmen Martínez Díaz, y el presidente municipal de Misantla, René Omar Jaén Domínguez.