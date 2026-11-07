Paz y Reconciliación / Nunca he tenido dudas sobre el viaje a Sudamérica: el papa León

Paz y Reconciliación / Nunca he tenido dudas sobre el viaje a Sudamérica: el papa León

noviembre 6, 2026

En el avión que lo lleva a Uruguay, Argentina y Perú, el papa León dijo a los 82 periodistas que lo acompañan en el viaje: «Nunca he tenido dudas sobre el viaje a Sudamérica. Sé que muchos tenían dudas sobre este viaje. Yo, desde el primer día, no he tenido dudas».

«¡Me siento bien! Y doy gracias a Dios y a los maravillosos asistentes médicos que están aquí hoy [acompañándolo en el viaje]. Me siento bien». Tras la operación en el Gemelli para la extirpación de un tumor, muchos tenían dudas de que León XIV pudiera viajar a Latinoamérica. Él reitera: «¡Me siento bien!». El papa se dice «feliz» —lo repite varias veces— de encontrarse en el avión de ITA Airways que lo lleva a Sudamérica.

Y es que las jornadas de trabajo que vivirá León XIV en los próximos días, durante su sexto viaje, serán muy intensas: en 12 días habrá de recorrer más de 30.000 km y visitar 14 localidades, con traslados en coches, aviones y helicópteros. Tendrá más de cincuenta compromisos en los que pronunciará unos cuarenta discursos, además de los servicios religiosos que presidirá.

Y a la pregunta «¿De dónde saca fuerzas para hacer este viaje?», responde: «De la fe; el Señor es muy generoso conmigo». ¿Su secreto? «Buenos médicos y una vida sana».

Uno de los periodistas preguntó durante el vuelo:

—¿Cuál es la prioridad del pontificado?

—Un sentido de compromiso por seguir estando cerca de quienes están enfermos, pero también me gustaría decirle a la gente que la sanidad debe ser un derecho para todos.

A quienes padecen cáncer, el pontífice les envía un mensaje concreto: «No tengáis miedo, el diagnóstico temprano es el mejor camino, por lo que los controles periódicos son una bendición».

La parte más larga e intensa del viaje será en Perú: un «regreso a casa», a la tierra en la que fue misionero durante más de veinte años, en concreto a Chiclayo, diócesis del norte de la que fue obispo. «Para mí representa uno de mis muchos hogares», confiesa el papa. «Estoy feliz de poder volver».

El presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, Milton Tróccoli, dice que la visita del papa León «ayudará a todos a levantar la mirada, mirar con más esperanza el futuro».

El gran reto para la evangelización es la secularización. Tróccoli explica: «Llevamos más de 100 años de un proceso que se ha ido profundizando y creo que ese es uno de los grandes desafíos evangelizadores que tenemos».

«Pero a la vez, también en este tiempo y en este camino hemos aprendido que secularización no significa falta de búsqueda. Creo que nuestra gente busca sentido de la vida, busca la justicia, busca la verdad, busca la belleza y que nosotros tenemos que poder dialogar, podemos decir, enganchar de algún modo con estas búsquedas profundas, en el fondo con esta nostalgia de Dios, para que otros puedan conocer mejor a Jesús y para que puedan acercarse más a la Iglesia».

El obispo Tróccoli añade que la presencia del papa también pondrá a Uruguay en el foco del mundo.

Pablo Coimbra, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe, en un barrio de Montevideo, dice que el papa León se encontrará con una realidad muy dura: las dificultades económicas, la inseguridad, la violencia y la falta de oportunidades marcan la vida cotidiana de numerosas familias.

«La visita del papa representa un gesto de cercanía hacia una comunidad que durante años ha cargado con el peso de la exclusión y la indiferencia».

«Vamos a escuchar con esperanza y alegría las palabras del santo padre», dice este sacerdote.