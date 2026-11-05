Gobernadora Nahle se pronuncia porque se investigue al INE y al OPLE 

noviembre 5, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- Ante el escándalo en el que se encuentra el Instituto Nacional Electoral, la gobernadora Rocío Nahle García consideró necesario que se lleve a cabo una investigación a fondo de las presuntas irregularidades y actos de corrupción que se mencionan en contra de la ex consejera presidenta Guadalupe Taddai y de ser necesario esta investigación abarque al Organismo Público Local Electoral (OPLE).

La mandataria coincidió con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues es “escandaloso” que este tipo de acciones se estén dando en el máximo órgano electoral del país.

“Que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue, por supuesto. A quien tenía la responsabilidad en el INE, al administrativo y que se audite al 100 por ciento y también en Veracruz, al OPLE, que son organismos autónomos, ellos reciben recursos de la federación, por lo que la ASF está facultado para auditarlos”.

Aclaró que el Gobierno de Veracruz no tiene participación en el manejo de los recursos destinados a los procesos electorales, aunque en el presupuesto estatal se contempla una partida para el OPLE.

En ese sentido, recordó que en el proyecto de presupuesto 2027 que se presentó ante el Congreso de Veracruz por parte de la Administración Estatal, se etiquetaron para el OPLE 900 millones de pesos y no los mil 300 millones que solicitaron las autoridades electorales.

“Pedían mil 300 millones y no, a ver, hay que buscar economías, control de gasto, como lo hacemos todos los gobiernos, municipales, estatales y federal, también los organismos autónomos”.

Los señalamientos son delicados porque se trata de instituciones responsables de organizar los procesos electorales y garantizar la imparcialidad de las elecciones.

“Es el órgano electoral y de cara al proceso entonces tiene que, es una institución que precisamente nace en 1988 después de que le hacen el fraude a Cuahtémoc Cárdenas que le roban la presidencia y ahí se determina que sea un organismo autónomo el que sea el árbitro electoral y nace el IFE”, finalizó.