Sheinbaum anunció hospital oncológico para mujeres en Veracruz, informa Rocío Nahle 

octubre 22, 2026

Yhadira Paredes/Tuxpan, Ver.- Además de los cinco hospitales que se sustituirán de manera integral en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se construirá un hospital oncológico para mujeres, dio a conocer la gobernadora Rocío Nahle García.



Entrevistada en el puerto de Tuxpan, tras participar en la toma de posesión de mando del Comandante de la 19/a. Zona Militar, informó que se tuvo una reunión con la Presidenta y los gobernadores que participan en el IMSS Bienestar.

Nahle García señaló que se trabaja en el abasto de medicamentos, la rehabilitación de las instalaciones de los hospitales en Veracruz, toda vez que ay unas que requieren mantenimiento y rehabilitación.

“La presidenta anunció un nuevo hospital, además de los cinco hospitales anunciados. Ayer dio la buena noticia de que en cada estado habrá un hospital oncológico para las mujeres, aparte de los cinco”.

Sostuvo que la mandataria federal les solicitó a las y los gobernadores revisar los hospitales y ayudar donde se tenga que hacer, toda vez que se están recibiendo muchos más pacientes y consultas que antes.

Finalmente, indicó que se mantiene el trabajo para alcanzar la universalidad en los servicios de salud, lo cual es todo un reto, pero están seguros de que se alcanzará.